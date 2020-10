Morgenstund hat Gold im Mund: Die Regionalbibliothek Weinfelden öffnet für die Risikogruppe früher Für Leute über 50 Jahre will die Bibliothek ihre Öffnungszeiten verlängern. Dienstag bis Donnerstag sollen sie zusätzlich die Möglichkeit haben, den Ort morgens zu besuchen. Deborah Hugentobler 15.10.2020, 16.30 Uhr

Jasmine Schönholzer, Präsidentin der Regionalbibliothek und Rahel Ilg, Leiterin der Bibliothek. Bild: Deborah Hugentobler (Weinfelden, 15. Oktober)

Die Bibliothek ist ein Ort, an dem mehrere Generationen aufeinandertreffen und Austausch oder Ruhe suchen. So auch in der Regionalbibliothek Weinfelden. Doch wegen Corona und den geforderten Abstandsregeln will die Bibliothek ihre Öffnungszeiten verlängern.