Mordfall Pulvershaus: Serbe scheitert auch vor Bundesgericht

Mordfall Verbrannte Leiche im Wald von Pulvershaus: Bundesgericht bestätigt St.Galler Urteil und verurteilt Serben zu 16 Jahren Haft Wegen Spielschulden soll er seinen Freund umgebracht und die Leiche in einem Waldstück bei Erlen verbrannt haben: Das St.Galler Obergericht verurteilte den heute 38-jährigen Serben 2021 zu 16 Jahren Gefängnis und erteilte ihm einen Landesverweis. Dieses Urteil zog der Beschuldigte ans Bundesgericht weiter – ohne Erfolg. 11.04.2022, 16.58 Uhr

Eine Spaziergängerin hat im Juli 2017 eine verkohlte Leiche im Wald bei Pulvershaus gefunden. Bild: Manuel Nagel

Weil er seinen Freund, einen in Serbien bekannten Kickboxer, getötet und seine Leiche im Wald verbrannt haben soll, verurteilte das Kantonsgericht St.Gallen einen heute 38-jährigen Landsmann im August 2021 wegen Mordes. Damit bestätigte es das Urteil des St.Galler Kreisgerichts: 16 Jahre Gefängnis und einen Landesverweis von 15 Jahren.

Der Angeklagte forderte vor beiden Instanzen einen Freispruch, scheiterte und zog das Urteil daher bis ans Bundesgericht weiter. Vergeblich: Das Bundesgericht hat die Freiheitsstrafe von 16 Jahren für den Serben bestätigt, wie «Blick» berichtet. Das Urteil wurde am Montag veröffentlicht.

Alle Beweise sprechen gegen den Beschuldigten

Wie das Onlineportal berichtet, führte das Bundesgericht in seinen Erwägungen aus, dass das St.Galler Kantonsgericht die Täterschaft des Mannes rechtsgenügend nachgewiesen habe. Auch seien die DNA-Spuren in der Wohnung und am Fundort im Wald von Pulvershaus korrekt gewürdigt worden.

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass in der Gesamtbetrachtung alle objektiven Beweise gegen den 38-Jährigen sprechen würden. Für das Gericht nicht ins Gewicht fiel, dass die Tatwaffe, mit der er seinem Opfer am 7. Juli 2017 mindestens zweimal auf den Hinterkopf geschlagen haben soll, nicht gefunden werden konnte und auch kein klares Tatmotiv ermittelt werden konnte. (red.)