«Mord kann nicht ausgeschlossen werden»: 19-Jähriger tot in Waldstück bei Schönholzerswilen aufgefunden Am Sonntag nach 23 Uhr hat die Thurgauer Kantonspolizei einen Vermissten tot aufgefunden. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. 09.03.2020, 16.43 Uhr

Die Leiche lag in einem Waldstück bei Schönholzerswilen. Bild: Reto Martin

(kapo/sba) Am Sonntag um 23 Uhr haben Einsatzkräfte der Kantonspolizei einen 19-jährigen Thurgauer tot aufgefunden. Er wurde gleichentags am Nachmittag als vermisst gemeldet. «Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Ein Mordfall kann nicht ausgeschlossen werden.»