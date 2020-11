Interview Mobiler Jugendbeauftragter besucht Asylsuchende am Bahnhof Weinfelden und sagt: «Menschlichkeit ist der Schlüssel» Urs Handte ist der mobile Jugendbeauftragte von Weinfelden. Regelmässig spricht er mit den Gruppen am Bahnhof. Ängste den fremden Männern gengenüber seien unbegründet, findet er. Mario Testa 19.11.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bahnhof Weinfelden am Mittwochabend. Die Asylsuchenden stehen auf der Ostseite beisammen, die Randständigen am Haupteingang. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 18. November 2020)

Wie oft stehen Sie in Kontakt mit der Gruppe der Asylsuchenden am Bahnhof?

Urs Handte: Ich gehe mehrmals pro Woche an den Bahnhof und unterhalte mich mit ihnen. Dazu habe ich den Männern auch Schutzmasken mitgebracht, als die Maskenpflicht auf den Bahnhöfen eingeführt wurde.

Sie sind der mobile Jugendbeauftragte in Weinfelden. Handelt es sich bei den Männern am Bahnhof denn um Jugendliche?

Nein. Es sind hauptsächlich junge Erwachsene. Trotzdem gehe ich zu ihnen, beobachte sie und suche das Gespräch mit ihnen.

Bedrohen die jungen Männer Passanten am Bahnhof oder pöbeln sie an?

Urs Handte, mobiler Jugendbeauftragter von Weinfelden. Bild: Mario Testa

Ich bin seit zehn Jahren mobiler Jugendbeauftragter in Weinfelden, bin sehr oft am Bahnhof und habe noch nie eine Pöbelei oder Übergriffe mitbekommen. Ich habe auch immer die Kamera dabei, mit der ich meine Arbeit dokumentiere für meine Auftraggeber, die Stadt und den Verein Jugend und Freizeit. Diese Dokumentationen zeigen klar, dass sich die Situation in diesen zehn Jahren nicht verschlechtert hat, gemessen am stark zunehmenden Publikumsverkehr am Bahnhof.

Verstehen Sie den Unmut der drei SVP-Politiker dennoch und die vielen Leute, die auf sozialen Medien ein hartes Vorgehen gegen die Gruppen am Bahnhof fordern?

Ja, wie gesagt, existieren Ängste, auch wenn sie diffus sind. Die Diskussionen haben aber eine unnötige Härte erreicht, wie sie auch im offenen Brief zwischen den Zeilen rüber kommt. Die Leute am Bahnhof identifizieren sich mit Weinfelden, wenn man sie als Mitmenschen behandelt. Es spricht einiges dafür, dass man sich um die Situation kümmert und man mit einem noch breiter zusammengesetzten runden Tisch Lösungen sucht. Aber alles spricht dafür, dass man da vor allem mit Menschlichkeit dahinter bleibt.

Wie erklären Sie sich, dass es doch viele Leute gibt, die Angst haben am Bahnhof?

Die Ängste, die in vielen Meldungen bei Securitrans und Polizei münden, sind real. Aber es sind oft diffuse Ängste. Es zeigt auch etwas das Wesen vieler Schweizer, die sich bedroht fühlen vom Unbekannten – auch wenn es keine ernsthafte Bedrohung gibt. Wir haben Glück, der Bahnhof in Weinfelden ist offen und gut beleuchtet. Ich bin dort zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs, habe keine Angst.

Weshalb halten sich Asylsuchende und Randständige denn ausgerechnet am Bahnhof so gerne auf?

Seit hundert Jahren treffen sich Männer an Bahnhöfen in der Schweiz – und in vielen Ländern dieser Welt. Sie wollen dazugehören, wollen sich zeigen. Dazu kommt, dass am Bahnhof viel läuft, so wurde es zu ihrem Ort. Deshalb ist es sicher schwierig, neue Treffpunkte für sie zu etablieren.

Wie geht es den Asylsuchenden denn in der aktuellen Lage?

Ihr Leidensdruck hat während der Coronazeit zugenommen. Sie kamen auf mich zu und haben gesagt: «Wir haben ein schlechtes Leben ohne Perspektiven.» Schranken zu den Passanten haben wieder zugenommen, die wir vergangnes Jahr mit der Kommission für Jugendfragen etwas abbauen konnten dank der drei, vier Aktionen am Bahnhof. Es hat den Männern sehr gut gefallen, dass sie als normale Mitmenschen angesehen werden, die den Ort brauchen können, wie andere auch.

Woher kommen die Menschen, die sich am Bahnhof aufhalten?

Ich treffe junge Erwachsene hauptsächlich aus Weinfelden und der Region an, aber auch aus Kreuzlingen und Konstanz sind welche hier. Sie sitzen zusammen oder auch in einzelnen Gruppen verteilt auf dem Gelände, hören Musik, trinken etwas. Man kann sie gut ansprechen, sie haben Freude, wenn man mit ihnen spricht oder sie von mir ein Shorley bekommen. Während des Lockdowns hatte es auch immer mal wieder Leute aus Zürich da, die Bezug hatten zu Personen aus der Region. Es hat also immer wieder Auswärtige, die sich in die Gruppen mischen, aber auch mit ihnen kommt man in den Dialog.

Sind es Asylbewerber oder anerkannte Flüchtlinge mit Beschäftigung?

Teils, teils. Die einen haben eine Beschäftigung, sie erzählen mir auch von ihren Sprach- und Integrationskursen. Andere haben keine Beschäftigung, sie zufriedenzustellen ist besonders schwierig. Als mobiler Jugendbeauftragter versuche ich, ihre Situation zu verbessern. Ich möchte beispielsweise seit zwei Jahren einen Tischtennistisch dort installieren. Apothekerin Ursula Hörmann hat auch gesagt, dass es sehr angenehm war, als wir während der Wega unsere Lounge vor ihrem Geschäft hatten. Da spielten die Afrikaner, aber auch die Randständigen dauernd Tischtennis.

Während der Wega vergangenes Jahr spielten die Asylsuchenden am Tischtennistisch des Vereins Jugend und Freizeit. Bild: Urs Handte

Ist es ein Problem, dass sich sowohl Randständige als auch Asylsuchende am Bahnhof aufhalten?

Ich denke nicht. Meist sind die Gruppen getrennt. Gerade wenn die Gruppe der Randständigen zu gross ist, gehen die Afrikaner auf die andere Strassenseite zu den Bänkli vor der Post. Sie sitzen dort, trinken etwas und tauschen sich aus.