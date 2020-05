Mitten in der Coronakrise: Christen erbeten Heil und Segen und werben dafür mit Flyern im Mittelthurgau – was die Polizei und eine Sektenexpertin dazu sagen Eine Gruppe Christen wirbt auf Flyern für Heilung durch Gebete. Welche Gruppierung jedoch hinter der Werbesendung steht, bleibt verborgen. Mario Testa 05.05.2020, 05.10 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Mit diesem Flyer werben die Christen für ihre kostenlosen Gebete und Gespräche. Bild: Mario Testa

Heilung steht in grossen Lettern auf dem Flyer, den viele Mittelthurgauer letzte Woche im Briefkasten hatten. «Wir glauben an die Kraft des Gebets, an Heilung von Krankheiten und von anderen Nöten.» In Zeiten von Corona könnten das viele brauchen. «Wir würden gerne mit Ihnen beten», steht auf der Rückseite, gefolgt von der Telefonnummer eines gewissen Samuel. Doch wer ist Samuel?