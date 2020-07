Mittelgrosses Fischsterben: Arboner Industriebetrieb verunreinigt Imbersbach nahe dem Strandbad Eine weissliche Flüssigkeit ist ausgeloffen. Der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Alessa Sprinz 29.07.2020, 17.48 Uhr

Die weisse Flüssigkeit im Imbersbach. Bild: Markus Schoch

Am Montagmorgen wurde im Imbersbach beim Strandbad Arbon eine weissliche Flüssigkeit bemerkt. Es sei ein leicht ölhaltiges Mittel gewesen, teilt die Kantonspolizei auf Anfrage mit. Wie viel davon ins Gewässer gelangt ist, lässt sich nicht sagen. Nach Angaben der Polizei trat die Flüssigkeit bei einem Abflussrohr eines Industriebetriebs an der Industriestrasse aus. Sie verschmutzte das Gewässer auf einer Länge von 150 Metern. In Absprache mit dem Amt für Umwelt pumpte die Feuerwehr den weissen Film ab und entsorgte die Flüssigkeit in der Kläranlage Morgental.