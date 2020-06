Mit Totenkopf-Flyern gegen die geplante Wigoltinger Deponie: Anonyme Gegner warnen vor Umweltverschmutzung und «12'000 Lastwagen zusätzlich jedes Jahr» Anonyme Urheber warnen in einem Flyer vor einer Deponie in Wigoltingen. Pläne bestehen, noch ist das Projekt aber nicht spruchreif. Die Firma Toggenburger will die Deponie bauen. Sie stört sich an der anonymen Gegnerschaft und will Transparenz zeigen: Sie veröffentlicht alle Eckdaten zur Deponie auf ihrer Website. Mario Testa 09.06.2020, 05.00 Uhr

Der geplante Deponiestandort gegenüber des «Conny Land» in der leichten Senke zwischen Autobahn und Wald wo heute Getreide und Raps wächst. Bild: Mario Testa

Neben Wäldern und der Autobahn liegt das Obere Schlatt in Wigoltingen. Es ist eine Senke mit etwa 300 mal 200 Metern Ausdehnung. Getreide und Raps wächst dort in die Höhe. Künftig könnte es aber Kehrichtschlacke sein, die das Gelände bedeckt. Das Gebiet könnte zur Deponie mit einem Volumen von 1,3 Millionen Kubikmeter werden, die Senke also zum Hügel.

Zur Zeit läuft die Teilrevision des entsprechenden Kapitels «Abfall» im kantonalen Richtplan. «Der Revisionsentwurf ging mit zwei gleichwertigen Standorten als sogenannte Zwischenergebnisse in die öffentliche Bekanntmachung», schreibt Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt, auf Anfrage. Einer dieser zwei Standorte ist die Obere Schlatt.

Marco Sacchetti, Generalsekretär Departement für Bau und Umwelt. (Bild: Andrea Stalder)

Der Regierungsrat werde voraussichtlich am 30. Juni die Änderungen beschliessen und danach befasse sich der Grosse Rat wohl im Herbst mit dem Geschäft. «Im Anschluss muss die Teilrevision durch den Bundesrat genehmigt werden. Mit der aktuellen Revision wird noch kein Standort definitiv festgelegt. Wann dieser festgesetzt wird, ist noch offen.»

Gegner kritisieren Deponie und Mehrverkehr

Mit diesem Flyer machen die Deponie-Gegner mobil. (Bild: PD)

Politische Mühlen mahlen langsam. Die mögliche Deponie in Wigoltingen ist also noch in weiter Ferne, trotzdem weckt sie bereits Widerstand. Sowohl auf der Website depo-nie.blog als auch auf Flyern warnen Projektgegner vor den schädlichen Auswirkungen der Deponie und den mit ihr verbundenen vielen Lastwagenfahrten. Die Gegner bleiben anonym.

Auf eine Kontaktaufnahme via E-Mail reagieren die Macher der Website nicht. Sie schreiben dort: «Wir nennen uns ‹besorgte Thurgauer Bürger›, weil wir besorgt wegen Repressionen gegen uns, unseren Arbeitsplatz und unsere Geschäfte sind, wenn unsere Namen bekannt werden.»

Erklärungsversuche ohne Ansprechpartner

Die Anonymität der Gegnerschaft stört Truls Toggenburger. Er ist Geschäftsführer der Toggenburger Unternehmung aus Winterthur, welche die Deponie errichten und betreiben möchte.

Truls Toggenburger, Geschäftsführer Toggenburger Unternehmung, Winterthur Bild: PD

«Wir sind uns bewusst, eine Deponie weckt immer gewisse Ängste – das Negativbeispiel Kölliken steckt noch immer in den Köpfen der Leute.»

«Es ist deshalb auch unsere Pflicht und Aufgabe, zu informieren, was wir machen und wie wir es machen – aber ohne Ansprechperson geht das kaum», sagt Toggenburger. «Wir waren bisher im Austausch mit den Behörden und haben seit der Vernehmlassung die angedachten Deponieeckdaten auf unserer Website dargestellt.»

Interesse an der Deponie hat die Toggenburger Unternehmung, weil sie bei Frauenfeld eine Bodenwaschanlage betreibt und deshalb selbst auf Deponien zum Ablagern von sogenanntem Reaktormaterial Typ E angewiesen ist. Aber auch der Kanton braucht eine neue Deponie für solche Abfälle, da die Kapazität der heutigen in Kehlhof bald erschöpft ist. Die Schlacke der KVA in Weinfelden muss beispielsweise in solchen Deponien gelagert werden.

Fünf Materialtypen Deponien für unterschiedlich belastete Stoffe In Deponien werden Stoffe gelagert. Im Thurgau gibt es Deponien der Typen A, B und E:

A: unverschmutztes Aushubmaterial (Erde, Stein)

B: schwach verschmutztes Aushubmaterial (Glas, Keramik)

C: Reststoffe – stark verschmutztes Aushubmaterial

D: Reaktorstoffe – Stoffe, die sich noch in einem chemischen oder biologischen Prozess befinden (Schlacke)

E: Reaktorstoffe mit erhöhten organischen, anorganischen und chemischen Belastungen (Brandmaterial, Asbest, Bodenwaschanlage-Abfälle).



«Mit dem Zwischenergebnis für das Obere Schlatt bringt der Kanton zum Ausdruck, dass unser Standort grundsätzlich geeignet wäre», sagt Truls Toggenburger. Er gesteht ein, dass sein Unternehmen noch keine Deponie für Stoffe der Typen C, D und E gebaut hat, bislang nur für Stoffe Typ A und B. «Aber wir haben die C/D/E-Deponie Binzwiesen bei Illnau-Effretikon betrieben und auch abgeschlossen. Wir bringen die nötige Erfahrung also mit.»



Gemeindepräsidentin hofft auf sachliche Diskussion

Auch die Wigoltinger Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann beschäftigt sich mit der Deponie und den anonymen Gegnern. «Auf die Flyer gab es schon Reaktionen. Wir sind als Gemeinde derzeit aber gar nicht in den Prozess involviert, der Richtplan ist Sache des Kantons», sagt Wiesmann.

«Seit den 1980er-Jahren hat der Gemeinderat immer wieder kundgetan, er wolle auf der Unteren Schlatt keine Deponie. Das ist der Status Quo.»

Sonja Wiesmann-Schätzle, Gemeindepräsidentin Wigoltingen. (Bild: Mario Testa)

Zum nun behandelten Oberen Schlatt sagt Wiesmann, es sei sicher der geeignetere Platz, «so haben wir uns auch vernehmen lassen.» Eine Grundsatzhaltung für oder gegen eine Deponie tue der Gemeinderat aber nicht kund. «Mit den jetzigen Grundlagen sind wir nicht bereit, uns zu positionieren. Der Gemeinderat hat nicht darüber zu entscheiden, ob ein Projekt gut oder schlecht ist, sondern ob es rechtens und zonenkonform ist oder nicht.»

Wigoltingen als Standortgemeinde der geplanten Deponie werde dann zum Zug kommen, wenn es um die Zonenplanänderung gehe. «Dann können die Einwohner an der Gemeindeversammlung entscheiden. Aber vorläufig zieht das Projekt seine Kreise ausserhalb unseres Einflusses.»

Gemeinde plant Infoveranstaltung

Um Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen und offene Fragen zu klären, beabsichtigt die Gemeindepräsidentin, einen Infoanlass zur Deponie zu organisieren. Der Termin steht noch nicht fest. «Ich bin Planerin – und aus dieser Sicht finde ich: Es gibt immer bessere Ergebnisse, wenn man ein Projekt plant und dann auf dieser Basis diskutiert, als wenn man alleine schon die Überlegungen torpediert.»