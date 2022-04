Stadtpräsidium Arbon: Kandidaten kreuzen am Podium die Klingen

Pfarrer versus Politiker: So schlugen sich Harry Ratheiser und René Walther am Podium zum Arboner Stadtpräsidium

Nur einer kann Stadtpräsident von Arbon werden. Doch es gibt zwei Kandidaten. Am Mittwochabend standen sich Harry Ratheiser (Mitte) und René Walther (FDP) am Podium im Seeparksaal gegenüber. Es ging um den hohen Steuerfuss, die fehlenden Gastroangebote am See und das umstrittene Hochhaus-Projekt «Riva».