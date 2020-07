Mit Schutzvorkehrungen wegen Corona: Junge Arboner Frauen laden im «felix.»-Mediencafé zum Kleidertausch Im Angebot sind die Schätze aus dem eigenen Schrank. Besucher dürfen diese gewaschen, sauber und intakt mitbringen. Der Anlass steht unter dem Motto Nachhaltigkeit. 18.07.2020, 04.10 Uhr

Ein solches Bild präsentiert sich am Sonntag. Symbolbild/PD

(red.) Nachhaltig und günstig nach neuen Lieblingsteilen stöbern und den Kleiderschrank neu bestücken? Am kommenden Sonntag, 19. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr findet im «felix.»-Mediencafé an der Rebhaldenstrasse 7 in Arbon ein öffentlicher Kleidertausch statt.