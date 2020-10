Mit Pauken und Cornets: neu gegründete Thurgauer Brass Band will nach Montreux Die neu gegründete Weinfelder Brass Band Thurgau probt nur zwei Monate im Jahr für die Brass Band Schweizer Meisterschaften in Montreux. Sabrina Bächi 23.10.2020, 11.45 Uhr

Die erste Probe der Brass Band Thurgau in der Mehrzweckhalle Weitsicht in Märstetten. Bild: Reto Martin

Zugegeben, Montreux ist nicht im Thurgau, aber viele – zumindest Musikerinnen und Musiker – träumen davon, dort im legendären Strawinski-Saal einmal zu konzertieren. Auch Roger Gubler, sein Bruder Daniel und der gemeinsame Freund Christian Siegrist taten dies vor einiger Zeit – und das Resultat dieser Träumerei ist eine neu gegründete Thurgauer Brass Band. Doch der Reihe nach.

Jährlich findet in Montreux die Brass Band Schweizer Meisterschaften statt. Die Teilnahme ist freiwillig und aus dem Thurgau ist seit geraumer Zeit keine Brass Band mehr dabei gewesen. Wenn ein Thurgauer also nach Montreux will, muss er sich einer ausserkantonalen Brass Band anschliessen und hoffen, dass sie auch noch Platz im Ensemble hat.

Klarinettist kommt mit

«Für mich und Christian wäre das weniger ein Problem, wir spielen Schlagzeug und Euphonium. Wir müssten einfach einen Verein finden, der am Wettbewerb teilnimmt», sagt Roger Gubler, Präsident der Brass Band Thurgau. Aber sein Bruder ist Klarinettist, spielt also ein Holzblasinstrument. Das gibt es in einer Brass Band nicht. Aber: Daniel Gubler ist seit zehn Jahren Dirigent der Brass Band Hauptwil.

Roger Gubler, Präsident der Brass Band Thurgau. Bild: Reto Martin

«Scherzhaft gesagt, mussten wir dem Klarinettisten also eine passende Aufgabe suchen, damit er auch nach Montreux an die Brass Band Schweizer Meisterschaften kann.» Gesagt. Getan. Sie gründeten die Brass Band Thurgau im vergangenen Jahr. «Wir sind kein Verein, wie man ihn sonst kennt», sagt Roger Gubler.

«Wir bestreiten keine Konzerte oder Ständli, wie das Musikvereine sonst tun und treffen uns auch nicht wöchentlich. Im Gegenteil: Wir proben sehr kompakt auf den Wettbewerb hin, danach trifft sich die Band erst ein Jahr später wieder.»

Denn man treffe sich nur zwei Monate vor dem Wettbewerb, bestreite einige Proben, um dann am Tag X in Montreux vor der Jury zu reüssieren. «Das fokussierte Vorbereiten auf den Tag X und dann sein gesamtes Können auf der Bühne abzuliefern – das gibt schon einen riesigen Adrenalinkick», sagt der Weinfelder. Es mache gar süchtig.

Vorteile für den Stammverein

Das den Mitgliedern zu bieten, sei einer der Gründe, weshalb die Brass Band Thurgau entstanden ist. «Viele haben das in ihren Stammvereinen nicht», erklärt Gubler. Das kompakte Proben einmal im Jahr störe das Mitwirken im Stammverein gar nicht. Dieser könne sogar davon profitieren, wenn er Mitglieder hat, die Wettbewerbserfahrung und starke Nerven mitbringen, findet Gubler.

Die Mitglieder für die Band suchte der Vorstand im vergangenen Jahr selbst. «Wir fragten die Personen an, von denen wir wussten, dass sie ebenfalls am Wettbewerb in Montreux teilnehmen möchten», sagt Gubler. Alter oder Geschlecht spiele keine Rolle. «Fast alle, die wir anfragten, sagten zu. Das zeigt, dass wir mit dieser Art von Projektorchester einen Nerv getroffen haben.»

Die erste Probe der Brass Band Thurgau in der Mehrzweckhalle Weitsicht in Märstetten. Bild: Reto Martin

Rund 35 Musikantinnen und Musikanten sind so zusammengekommen, Gubler nennt es eine ideale Brass Band Besetzung. Der Grossteil der Mitglieder wohne im Kanton Thurgau, eingetragen ist der Verein in Weinfelden. Dieses Jahr hätte die Brass Band Thurgau das erste Mal am Wettbewerb teilnehmen wollen. Doch Corona hat dem jungen Orchester einen Strich durch die Rechnung gemacht: der Wettbewerb findet nicht statt.

Damit die frisch zusammengestellte Besetzung dennoch einen Grund zum Proben hat, will die Formation am 22. November mit der Liberty Brass Band Ostschweiz und der Liberty Brass Band Junior ein Gemeinschaftskonzert im Gemeindesaal Uzwil geben. «Wir hoffen, dass die Situation es dann zulässt», sagt Gubler. Wenn Corona schon Montreux verhinderte, so soll doch mindestens das Konzert noch drin liegen.