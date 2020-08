Mit Manneskraft und Ochsenstärke in Roggwil: So hat man vor 200 Jahren die Felder gepflügt Der Verein Landschaftsqualität Oberthurgau zeigte in Roggwil eine jahrhundertealte Technik zum Pflügen. Trudi Krieg 16.08.2020, 16.55 Uhr

Einige Hundert grosse und kleine Besucherinnen und Besucher schlenderten am Samstag durch die Felder der Obstsortensammlung in Roggwil. Dies, um für einmal nicht die vielen seltenen Obstsorten zu begutachten, sondern um den Blick nach unten in Richtung Boden zu wenden: zu den jahrhundertealten Hochäckern.

Dazu eingeladen hatte der Verein Landschaftsqualität Oberthurgau, zusammen mit dem Amt für Raumentwicklung und dem Verein Obstsortensammlung. Viele Interessierte waren mit dem Velo gekommen. Die weite Landschaft bot Raum für coronagerechten Abstand, auch in der Festwirtschaft unter den Obstbäumen.

Matthias Künzler vom Amt für Raumentwicklung erklärte, wie sich die wellenförmige Kulturlandschaft entwickelte: Die vor 200 Jahren gebräuchlichen Pflüge konnten nicht gewendet werden. Also wurde die Erde immer wieder gegeneinander gekehrt, wenn der Pflug wendete. So entstanden langgezogene, hügelförmige Äcker. Sie sind bis zu einem Meter hoch, 12 bis 24 Meter breit und mehrere hundert Meter lang.

Mit über vier Tonnen nach vorne: Vier Ochsen ziehen in Roggwil einen 150 Jahre alten Pflug. Bild: Donato Caspari

Hochäcker gelten als erhaltenswert

Nach dem Niedergang des Ackerbaus wurden im Oberthurgau zahlreiche Obstgärten angelegt. Die Obstbäume wurden auf die Kreten der Hochäcker gesetzt. Das ist mit ein Grund dafür, dass diese hier noch besonders gut erhalten sind. Bund und Kantone stufen die Hochäcker heute als erhaltenswert ein. Die Erdformationen stehen zwar nicht unter Schutz, aber die Bauern erhalten für die Bewahrung der Hochäckerformen Beiträge.

Die Ochsen sind über eine Tonne schwer

Zur Demonstration, wie die Bauern «früener chrampfed hend», waren die vier je über eine Tonne schweren Ochsen Max, Moritz, Peter und Paul von Waldegg in Appenzell in den Thurgau gebracht worden. Sie zogen den über 150-jährigen Pflug aus dem Schaudepot St.Katharinental des historischen Museums Thurgau. Willig liessen sich die Tiere von ihren Haltern Michael und Martin Fässler führen, trotz dem ungewohnt kräftigen Zug auf ihren Nacken. Peter Schweizer vom Verein Landschaftsqualität Oberthurgau stemmte mit aller Kraft am Pflug, damit dieser in der Furche blieb.

Während Fässler Wissenswertes über die Tiere erzählte, wie beispielsweise, dass diese mit Ökoheu gefüttert würden und eimerweise Wasser saufen würden, näherten sich Kinder den gutmütigen Kolossen ohne Berührungsängste. Fässler liess sie gewähren. Er sagt:

«Wie man die Tiere hält, so sind sie.»

Das Gespann war ein imposanter Anblick. Allerdings hätten die meisten Bauern von anno dazumal wohl eher eine Kuh vor ihren Pflug gespannt «und wenn es hochkam vielleicht zwei Ochsen», sagte Fässler.

Auch über die Obstsortensammlung konnte Vieles erfahren werden: Vorstandsmitglieder erzählten Interessantes über den 1994 gegründeten Verein. Heute stehen im lebendigen Museum für alte Obstsorten etwa 400 Bäume mit verschiedenen Sorten. Die Vereinsmitglieder pflegen diese in Fronarbeit und dürfen im Gegenzug die Früchte ernten.