Interview «Mit diesen Jungs können wir richtig Gas geben»: HC-Thurgau-Trainer Stephan Mair gefällt das neue Gesicht seines Teams Headcoach Stephan Mair gefallen zwei Dinge besonders an seinem Team. Der 53-jährige Südtiroler nimmt im grossen Interview aber auch Stellung zum Kanadier Derek Hulak, der gerade einmal ein Testspiel absolvieren konnte. Und er redet offen über seine Enttäuschung bezüglich seines letztjährigen Topskorers Melvin Merola. Matthias Hafen 25.09.2020, 17.10 Uhr

Stephan Mair steigt in seine fünfte Saison mit dem HC Thurgau. Die Veränderungen im Kader waren schon lange nicht mehr so gross wie in diesem Sommer. Bild: Mario Gaccioli

Der HC Thurgau erzielt wieder Tore. Das ist vor allem dem Kanadier Darcy Murphy und einer aggressiveren Spielart zu verdanken. Im Interview vor dem letzten Testspiel des HC Thurgau am Freitagabend gegen die EVZ Acdemy erklärt Headcoach Stephan Mair, wie er sein neues Team einschätzt.

Stephan Mair, mit wie vielen Ausländern steigt der HC Thurgau am kommenden Freitag gegen die GCK Lions in die Meisterschaft?

Stephan Mair: Das ist im Moment noch nicht absehbar.

Der 31-jährige Kanadier Derek Hulak erlitt in seinem ersten Testspiel am 1. September eine Hirnerschütterung und absolvierte seither keine Partie mehr. Musste man aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht ein bisschen damit rechnen?

Wir wussten, dass wir mit ihm ein gewisses Risiko eingehen. Die aktuelle Verletzung hat aber nichts mit seiner Vorgeschichte zu tun. Es ist seine erste Hirnerschütterung. Und bei dieser Verletzung gibt es ein Protokoll, das man auf dem Weg zurück einhalten muss. Hulak steht jedenfalls schon wieder auf dem Eis. Im Optimalfall ist er am nächsten Freitag dabei. In seinem einzigen Spiel hat er gute Ansätze gezeigt bezüglich Übersicht und taktischer Intelligenz.

Angenommen, Hulak könnte gegen die GCK Lions nicht spielen, würde der HCT für ihn einen Ersatz suchen?

Man konnte zwar lesen, dass gute ausländische Spieler zu attraktiven Preisen angeboten werden. Aber wenn man noch die Flüge organisieren und dem Spieler eine Wohnung und ein Auto zur Verfügung stellen muss, dann sind die Kosten zu hoch, wenn er dann nur ein paar Wochen bleibt – und in einer Saison wie dieser auch fahrlässig.

Hingegen hat sich der 28-jährige Kanadier Darcy Murphy zum erwünschten Skorer entwickelt.

Das ist genau sein Ding. Am Anfang ist das Spiel noch an ihm vorbeigelaufen. Er hat sich echt schwergetan, weil er zuletzt bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 eine andere Rolle innehatte als bei uns. Auch war sein Fitnesslevel bei der Ankunft noch nicht der gleiche wie der des restlichen Teams. Dieses Defizit hat er mittlerweile kompensiert.

Welches war Ihre grösste Herausforderung in der Saisonvorbereitung?

Die Zeit war wegen Corona aussergewöhnlich lang. Als Trainer ist das ein Vorteil. Für die Mannschaft war das mental sicher nicht immer einfach. Auch, weil wir zwölf neue Spieler haben, da uns mehrere Leistungsträger verliessen. Alleine die Rollen der Verteidiger Simon Seiler und Franco Collenberg sowie der Stürmer Niki Altorfer und Melvin Merola zu kompensieren, wird nicht einfach. Diese Wechsel verändern das Gesicht der Mannschaft.

Besonders der Abgang von Topskorer Merola zu Ligakonkurrent Visp dürfte für Sie bitter gewesen sein.

Wie das abgelaufen ist, hat mich schon extrem gestört. Normalerweise kontaktiert man keine Spieler, die noch einen laufenden Vertrag haben, und versucht sie abzuwerben. Merola hatte keinerlei Perspektiven mehr, als er 2018 von Ajoie zu uns gekommen ist. Wir haben ihm quasi seine letzte Chance gegeben, eine wichtige Rolle in einem Team zu übernehmen. Wenn er nun in die National League gewechselt hätte, dann okay. Aber nicht innerhalb der Swiss League einfach für mehr Geld, obwohl er bei uns noch einen Vertrag hatte. Das hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.

Wie sieht denn das neue Gesicht des HC Thurgau aus?

Ich habe das Gefühl, in der Defensive reicht die Qualität tiefer ins Team hinein als vergangene Saison. Vor allem haben wir neue Optionen mit Mischa Moor, Florian Schmuckli und Sebastiano Soracreppa. Da gibt es mehrere Duos, die gemischt durcheinander gut funktionieren. Vergangene Saison waren wir durch fixe Duos mehr gebunden. Die neue Situation ist auch fürs Powerplay und Boxplay ein grosser Vorteil.

Wurde bei den Zuzügen speziell darauf geachtet?

Das ist weitgehend Zufall. Es ist schwierig, vorauszusehen, wie verschiedene Spieler miteinander auf dem Eis harmonieren.

Adam Rundqvist sowie die zwei Neuzuzüge Jan Mosimann und Darcy Murphy (von links) bringen Schwung in den Angriff des HC Thurgau. Mario Gaccioli (Weinfelden, 18. September 2020)

Wie sieht der HC Thurgau in der Offensive aus?

Was mir besonders gefällt: Wir sind durch die einzelnen jungen Spieler, die dazugekommen sind, schneller geworden. Cyrill Bischofberger, der uns verletzungsbedingt leider etwa sechs Wochen fehlen wird, aber auch Jérôme Lanz und David Baumann bringen richtig Speed in unser Spiel. Dadurch sind sie aufsässiger im Forechecking, weil sie Löcher in den gegnerischen Aufbau reissen. Das wird unsere Spielweise positiv beeinflussen. So können wir im Forechecking aggressiver agieren als in den vergangenen Jahren.

Wie schafft es der HCT, das schnelle Spiel über die ganze Saison aufrechtzuerhalten?

Wir müssen imstande sein, stets mit vier Linien voll zu gehen, sonst halten wir den Rhythmus nicht durch. Die Testspiele haben aber gezeigt, dass wir mit diesem Team richtig Gas geben können.

Welche Spiele waren für Sie besonders aufschlussreich?

Ich bin im Nachhinein froh, dass wir gegen Winterthur 2:4 verloren haben. So haben die Spieler hoffentlich gelernt, dass wir gegen zurückhaltende Teams viel mehr Aufwand betreiben müssen, um zum Torerfolg zu kommen. Gegen solche, die uns unter Druck setzen, scheinen wir dagegen produktiver zu sein – auch dank unseres Tempos.

Die Torhüter waren nicht restlos überzeugend in der Vorbereitung. Wird Ihnen der Verzicht auf Routinier Janick Schwendener noch wehtun in dieser Saison?

Kann sein. Aber ich stehe zu dieser Entscheidung. Zum wiederholten Mal konnte er seine Leistung im Playoff nicht abrufen. Das führte dazu, dass die Mannschaft nicht mehr an ihn glaubte. Er gehörte zu den Bestverdienenden des Teams. Nur, was nützt mir ein Goalie, der vielleicht fünf Qualifikationsspiele mehr gewinnt als ein anderer, dafür keine Playoff-Serie?

Vor einem Jahr sagten Sie, eine ganze Qualifikation zu spielen, wäre für Aeberhard zu viel.

Dazu kommt es auch heuer nicht. Ich habe fest im Sinn, Zuzug Bryan Rüegger regelmässig einzusetzen. Er hat Potenzial, und Torhütertrainer Tim Bertsche arbeitet täglich mit unseren Goalies. Etwas, was andere Swiss-League-Klubs nicht bieten können.

Wie hat sich Aeberhard aus Ihrer Sicht entwickelt?

Es war spannend, dass er es trotz seiner starken Leistung beim Halbfinaleinzug 2019 gegen Ajoie nicht geschafft hat, aus dem Schatten von Schwendener zu treten. Dabei hat er das Zeug zur Nummer eins. Er ist ein sehr ruhiger, introvertierter Typ. Jetzt muss er zeigen, dass er auch die Nummer eins sein will.