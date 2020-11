«Mit der Petition setzten wir ein Zeichen»: Philip Bruggmann fordert den Rücktritt des Gemeindepräsidenten von Salmsach Philip Bruggmann hat am Dienstag eine Petition ins Leben gerufen, die den Rücktritt des Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas fordert. Bereits nach einem Tag, hat Bruggmann mit 55 Unterstützern bereits mehr als die Hälfte seines Ziels erreicht. Im Interview erzählt er unter anderem, warum die Aktion nichts mit dem Rücktritt seiner Frau Marina Bruggmann aus dem Gemeinderat zu tun hat. Eva Wenaweser 12.11.2020, 04.30 Uhr

Philip Bruggmann (im Bild) hat das Vertrauen in den Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas verloren. Bild: PD

«Martin Haas, treten Sie zurück. Salmsach zuliebe.» Diese Petition hat Philip Bruggmann am Dienstag auf der Website petitio.ch aufgeschaltet. Warum die Aktion nichts mit dem Rücktritt seiner Frau Marina Bruggmann aus dem Gemeinderat zu tun hat und was er sich vom Salmsacher Gemeindepräsidenten Martin Haas wünscht, erzählt Bruggmann im Interview.

Philip Bruggmann, gemäss Ihrer Frau hat die Petition nichts mit ihrem Rücktritt zu tun. Warum haben Sie sich entschieden, Unterschriften zu sammeln?

Philip Bruggmann: Nein, die Petition habe ich tatsächlich nicht wegen meiner Frau ins Leben gerufen, sondern weil ich auch an der letzten Gemeindeversammlung war. Dort habe ich mitbekommen, wie eklatant die Missstände in Salmsach sind. Die Zustände in der Führung des Schul- und Bauwesens sowie der Gemeindeverwaltung haben mich schockiert. Es geht mir wie vielen anderen: Ich habe kein Vertrauen mehr in den Gemeinde- und Schulpräsidenten Martin Haas. Ich bin besorgt wegen der zahlreichen Rücktritte auf Gemeinde- und Schulebene. Meine Frau war eher der Grund dafür, dass ich mich so lange zurückgehalten habe.

Warum dann jetzt auf diesem Weg?

Es ist der moderne Weg und mit den sozialen Netzwerken hat man die Möglichkeit, die Petition online zu teilen und so eine grössere Reichweite zu generieren. Ausserdem ist die Hemmung bestimmt kleiner, als wenn man von Haustüre zu Haustüre geht. Auf diese Weise erreicht man etwas mit machbarem Aufwand.

Sie haben innert eines Tages mit 55 Unterstützern bereits mehr als die Hälfte Ihres Ziels erreicht. Haben Sie damit gerechnet, dass nach so kurzer Zeit so viele Personen die Petition unterstützen?

Nein, ich war positiv überrascht. Mit 30 am ersten Abend wäre ich mehr als zufrieden gewesen.

Wie sehen Sie Ihre Chancen, das Ziel von 100 Unterstützern vor Ablauf der Frist von 30 Tagen zu erreichen?

Für eine kleine Gemeinde wie Salmsach mit rund 1450 Einwohnern sind 100 Unterstützer eine grosse Nummer. Aber ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Sonst setzen wir mit den mehr als 50 Unterschriften auch so ein klares Zeichen an Haas.

Denken Sie, dass es ihn dazu bewegen wird, als Gemeindepräsident zurückzutreten?

Das kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein Ansatz, um ihm zu zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in ihm schwindet.

Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas. Bild: Reto Martin (20. Mai 2016)

Was würden Sie Martin Haas gerne sagen?

Ich würde mir wünschen, dass er zurücktritt – Salmsach zuliebe. Bisher hat er keine Stellung zur Sache genommen. Wenn er der Meinung ist, noch genug Rückhalt in der Gemeinde zu haben, dann soll er sich einer Neuwahl stellen.

Wie denkt Ihre Frau mittlerweile über die Petition?

Sie hat davon erst erfahren, als sie bereits online war. Sie hat noch nicht viel dazu gesagt, aber ich denke, sie freut sich, dass nun etwas geht. Nach so viel Engagement für die Gemeinde, so etwas mitzuerleben, ist belastend. Es wird bestimmt den einen oder anderen in Salmsach geben, der davon überzeugt bleibt, dass ich das in ihrem Namen getan habe. Aber so ist es nicht. Ich bin auch ein Bürger dieser Gemeinde und habe das Recht dazu, etwas dazu beizutragen, dass sich die Situation wieder bessert.