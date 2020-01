Mit Bewilligung der Besatzer zum Training: Der Schwimmclub Kreuzlingen in seiner Anfangszeit 75 Jahre nach dem Gründungstag traf sich der Schwimmclub Kreuzlingen am Gründungsort, wo heute eine Metzgerei steht. Urs Brüschweiler 14.01.2020, 18.03 Uhr

Das Who-is-Who des Schwimmclubs Kreuzlingen mit Präsident Max Wicker und einer Geburtstagstorte. (Bild: Andrea Stalder)

Der Ort des Treffens kam einigen etwas spanisch vor. Präsident Max Wicker hatte die altgedienten und verdienstvollen Mitglieder des Schwimmclubs am Montagabend zum Jubiläums-Apéro in die Metzgerei Bolliger im Schlemmerzentrum geladen. Des Rätsels Lösung: An selber Stelle stand 1945 noch das Restaurant Weingarten, in dessen Stuben am 13. Januar der Schwimmclub Kreuzlingen gegründet wurde. Ein Bild der alten Gaststätte zierte denn auch den Geburtstagskuchen.