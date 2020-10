Mit 82 Jahren ist für den Kreuzlinger Kurt Meyer Schluss mit Segelunterricht erteilen – aber noch lange nicht mit Segeln Über tausend Schülern haben Erika und Kurt Meyer während 44 Jahren das Spiel mit Wind und Wellen beigebracht. Ihre Segelschule im Kreuzlinger Yachthafen übergeben sie nach dem Ende der Saison an die Bootfahrschule Bodensee. Urs Brüschweiler 15.10.2020, 18.00 Uhr

Kurt und Erika Meyer auf ihrem markanten Schulsegelschiff Picasso. Bild: Andrea Stalder

«Ohne das Wasser geht es einfach nicht.»

Auf dem See fühlen sich Erika und Kurt Meyer am wohlsten. Deshalb werden sie auch im nächsten Frühling wieder auf ihrem Schiff im Kreuzlinger Yachthafen anzutreffen sein, allerdings dann nicht mehr als Ausbildner von Segelschülern. Kurt Meyer sagt:

«Man bringt mich ohnehin

nicht vom See weg.»

Er unterrichtet im stolzen Alter von 82 Jahren immer noch voller Elan auf dem See. Ihre Segelschule Kreuzlingen übergeben Meyers nach dem Ende der aktuellen Saison aber der Bootsfahrschule BSB.

Der Traumjob auf dem Bodensee

Begonnen, als Segellehrer zu arbeiten, hat Kurt Meyer 1976 in Mannenbach. «Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.» Als Heizungs- und Lüftungstechniker konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterarbeiten und fand so zu seiner wahren Berufung. «Der Gemeindeammann fragte mich damals, ob ich nicht lieber etwas Richtiges arbeiten wolle», erzählt Kurt Meyer und grinst.

Experte und Erfinder des Kurt Meyer-Steks

Doch mit seiner immer grösser werdenden Erfahrung und der Passion für Wind und Wasser wurde er bald zum gefragten Segel- und Navigationsexperten, begnadeten Ausbildner und auch zum patentierten Bodensee-Kapitän. Sogar ein eigener Segelknoten, den «Kurt Meyer-Stek», hat er erfunden.

Seine Frau Erika, eine Fischerstochter aus Landschlacht, holte Kurt Meyer vor 30 Jahren mit ins Boot. «Ich hatte zu viele Schüler in die Ausbildung aufgenommen und brauchte Unterstützung.» Heute ist sie eine der wenigen Segelinstruktorinnen am Bodensee.

Nach Kreuzlingen kamen Meyers mit der Segelschule 1985, noch bevor der Yachthafen im Seegarten gebaut worden war. «Wir hatten unser Schiff damals noch am Bojenfeld vor dem Seeburgpark», erzählt Erika Meyer.

«Segeln ist unser Leben»

Das betonen beide unisono. Natürlich blieb es in den vielen Jahren nicht bei Schulfahrten auf dem Bodensee. Einst baute Kurt Meyer in seinem Garten eine 25-Tonnen-Yacht – nicht sein einziges Schiff Marke Eigenbau notabene. Damit sollten sie später einen neunmonatigen Törn in die Karibik machen, wo das Paar dann während zwölf Jahren überwinterte und der Kundschaft Segelabenteuer anbot.

Genau wissen sie es nicht: Aber zusammen haben Kurt und Erika Meyer weit über tausend Schülern das Segeln beigebracht. Bild: Andreas Stalder

Die Arbeit wurde nie langweilig

Über tausend Schüler habe er schon ausgebildet auf seinem Boot Picasso, schätzt Kurt Meyer. Langweilig ist beiden die Fahrschule nie geworden. «Ich fand es immer faszinierend, verschiedene Menschen kennen zu lernen», sagt Erika Meyer. Das Mann-über-Bord-Manöver gehört zur Standardausbildung.

«Aber bei mir ist in all den Jahren tatsächlich nur einmal jemand über Bord gefallen.»

Ein paar Mal seien sie auch schon auf Grund aufgelaufen. «Aber das gehörte dann zur Ausbildung dazu», sagt Erika Meyer und lacht.

17 Jahre nach dem Pensionsalter ist Schluss

«Die Leute sind immer erstaunt, wie beweglich ich mit über 80 Jahren noch bin», sagt Kurt Meyer nicht ohne Stolz. Doch 17 Jahre nach Erreichen des Pensionsalters sei für ihn nun der Zeitpunkt gekommen, mit dem Unterrichten aufzuhören.

Erika Meyer betont: «Wir sind sehr froh, dass wir die Segelschule in gute Hände geben können und sie weitergeführt wird.» Für Meyers wird es ein grosser Abschied: Aber nur von der Schule, nicht vom Segeln.