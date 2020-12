Romanshorn «Mir sind einige Todesfallmeldungen ins Auge gestochen»: Romanshorn wird mit 148 Neuansteckungen zum Corona-Hotspot Die Hafenstadt verzeichnet gerade am meisten Infizierungen im Kanton Thurgau. In relativen Zahlen gerechnet auf die letzten zwei Wochen gefolgt von der Gemeinde Salmsach. Der Romanshorner Stadtpräsident sagt jedoch, die Lage sei «wenig besorgniserregend». Tanja von Arx 03.12.2020, 05.20 Uhr

Das Coronavirus grassiert stark in der Hafenstadt. Bild: Manuel Nagel

Die neusten Zahlen zum Coronavirus lassen aufhorchen: Im Thurgau ist laut kantonaler Statistik der Bezirk Arbon am stärksten betroffen. Ganz vorn liegen gerechnet nach der Zunahme an Ansteckungen und nach relativen Fällen die Stadt Romanshorn mit 148 Infizierten sowie die Gemeinde Salmsach mit 19 Infizierten, und zwar während der letzten zwei Wochen. Romanshorn verzeichnet für besagte Zeitspanne sogar die meisten Neuinfizierungen im ganzen Kanton.

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn. Bild: Donato Caspari

Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin sagt auf Anfrage:

«Ich vermute, das Virus wandert ostwärts.»

Der Kanton setze einen wöchentlich über die Entwicklung in Kenntnis. Allerdings nur über positiv getestete Fälle, nicht über Differenzen jedweder Art. «Der städtische Pandemiestab verfolgt die Entwicklungen aufmerksam.» Auffällig ist für Martin, dass es zuerst viele Corona-Fälle in Frauenfeld, dann in Weinfelden, vor Kurzem in Amriswil und jetzt eben in der Hafenstadt gab. «Erst seit Anfang November stieg die Zahl, früher war Romanshorn im kantonalen Vergleich unterdurchschnittlich.»

«Die Zahlen explodieren»

Dass die Zahlen jetzt explodieren würden, erachtet Martin als wenig besorgniserregend. «Solche Peaks tauchen bei allen Gemeinden kurzfristig auf und ein Rückgang ist gemäss heutigen Zahlen schon Realität.» Der Stadtpräsident vermutet: «Junge halten sich nach meiner Beobachtung weniger an die Massnahmen, sie treffen sich eher.» Die Älteren seien da disziplinierter. «Ausserdem hat Romanshorn als urbaner Verkehrsknotenpunkt viele Pendler im öffentlichen Verkehr.» Auch Pflegeheime erachtet Martin als Hotspots, da sie geschlossene Institutionen seien. Schliesslich:

«Mir sind in der letzten Woche einige Todesfallmeldungen ins Auge gestochen, darunter vor allem ältere Personen.»

Der eine oder andere Fall sei vermutlich auf Corona zurückzuführen. Martin betont: «Das sind jedoch alles Mutmassungen.»

Die Stadt hat begrenzte Möglichkeiten

Für eine Stadt seien die Einflussmöglichkeiten begrenzt. «Wir können nur dazu mahnen, die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit einzuhalten.» Martin geht davon aus, dass sich die Situation wieder normalisiert. «Aber wir müssen ein Auge darauf haben.»

Der Leiter des Romanshorner Alterszentrums Holzenstein, in dem sich sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter infiziert haben (unsere Zeitung berichtete), war gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Bewohner mussten in Isolation und Mitarbeiter in Quarantäne, es galt ein Besuchsverbot. Auch die Leiterin des regionalen Pflegeheims Romanshorn, in dem es ebenfalls zu Ansteckungen kam, war gestern nicht zu sprechen.

«Die Zahlen sind zum internen Gebrauch gedacht»

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach. Bild: Reto Martin

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach, sagt auf Anfrage:

«Ich hatte das Gefühl: ‹Jetzt hat es uns erwischt.›»

Die Statistik des Kantons würde das nun wohl bestätigen. Haas verweist darauf, dass die Zahlen, die der Gemeinde vorlägen, zum internen Gebrauch gedacht seien und er nichts zu einzelnen Fällen oder zur Anzahl von Fällen sagen könne. Doch: «Mir ist aufgefallen, dass sich da und dort jemand von der letzten Gemeindeversammlung abgemeldet hat.» Aus Verantwortungsbewusstsein, da die Leute sich keiner Gefahr aussetzen wollten.

Salmsacher Altersheim bleibt verschont

Auf Anfrage beim Salmsacher Alters- und Pflegeheim Bodana stellt sich gegenteilig zur Situation in Romanshorn heraus, dass es dort keine Infizierten gibt. Leiterin Maria Kisters sagt:

«Wir sind alle gesund und dafür sind wir dankbar.»