Migrolino kommt nach Romanshorn Beim Bahnhofsplatz gibt es bald einen zweiten Shop für Artikel des täglichen Bedarfs: Migrolino zieht in die neue Überbauung "im Leo" ein. Gleich gegenüber betreibt Coop Pronto bereits seit über zehn Jahren eine Filiale. Annina Flaig

Die neue Überbauung der Raiffeisen Pensionskasse beim Bahnhof Romanshorn: Migrolino kommt ins Erdgeschoss. Bild: Annina Flaig

Die Türen sind noch zu. Aber die Plakate hängen schon im Fenster: «Migrolino neu in Romanshorn», steht darauf zu lesen. Es sind die Fenster im Erdgeschoss der neuen Überbauung «im Leo» von der Raiffeisen Pensionskasse.

Dort, wo vorher das Restaurant «Bahnhöfli» war, stehen jetzt zwei grosse Gebäude mit 34 Mietwohnungen und einer Tiefgarage. In beiden Häusern hat es im Erdgeschoss rund 150 respektive 200 Quadratmeter Gewerbefläche. Migrolino hat sich nun die Fläche beim Bahnhofsplatz geschnappt.

Einkaufen künftig im Pyjama möglich

«Migrolino ist für uns ein Glücksfall», sagt Gabriele Maassen, die bei Ackermann Wanner AG in Arbon für die Erstvermietung der Liegenschaft zuständig ist. Es ist offensichtlich, dass es in Romanshorn – wie auch in anderen Orten – nicht ganz einfach ist, Gewerbeflächen zu vermieten. So stehen in der Hafenstadt derzeit viele Flächen leer. Auch die Fläche im hinteren der beiden Gebäude an der Löwenstrasse wartet noch auf Gewerbetreibende.

Besser läuft es mit den Wohnungen. So sind laut Maassen 32 der insgesamt 34 Wohnungen vermietet. 20 davon sind jetzt, seit Anfang November, bezogen worden. Ein Grossteil der Mieterschaft seien alleinstehende Leute oder kinderlose Paare, die zur Arbeit pendeln. «Ihnen kommt es gelegen, direkt am Bahnhof zu wohnen», sagt Maassen. In Anspielung auf Migrolino im gleichen Haus, sagt sie Interessierten Mietern jeweils augenzwinkernd, dass sie künftig im Pyjama einkaufen können. Wann der Shop seine Türen öffnet, konnte der Mediensprecher von Migrolino gestern allerdings noch nicht sagen. Die Fläche wurde laut Maassen im Edelrohbau vermietet. Seit Freitag liegt ein Baugesuch für die Migrolino-Leuchtschrift öffentlich auf.

Coop Pronto ist schon seit zehn Jahren da

Die Migrolino AG ist eine Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bund. Migrolino ist bisher an 319 Standorten in der ganzen Schweiz präsent, vorwiegend an gut frequentierten Orten. Wer beim Bahnhofsplatz im Pyjama einkaufen will, kann das aber bereits jetzt, beispielsweise im Bahnhofsgebäude bei Coop Pronto tun. Den Shop gibt es dort seit April 2008, wie ein Sprecher von Coop Pronto auf Anfrage betont.