Immozionale Thurgau 2022 in Kreuzlingen vom 18. bis 20. Februar

Messe «Die Wiedersehensfreude ist riesig»: Die Immozionale Thurgau empfängt wieder Bau- und Kaufwillige Gäste Ob mit oder ohne Zertifikatspflicht ist zwar noch offen: Klar ist aber, die Immobilien- und Baumessse findet nach einjährigem Unterbruch wieder statt vom 18. bis zum 20. Februar im Kreuzlinger Dreispitz. Urs Brüschweiler 08.02.2022, 17.34 Uhr

Sie freuen sich auf die Messe: Thomas Leu, Präsident Hauseigentümerverband Region Kreuzlingen, Daniel Kummer, TKB-Geschäftsleitungsmitglied, Messeleiterin Renate Giger, Fabienne Eppisser, Amt für Energie TG, Thomas Mesmer, SVIT Ostschweiz. Bild: Urs Brüschweiler

«Im Februar 2020 hatten wir noch Glück gehabt», erzählt Renate Giger. Nur wenige Tage nach dem Ende der Messe folgte das bundesrätliche Veranstaltungsverbot. 2021 verunmöglichte die Pandemie die Durchführung der Immozionale Thurgau. «Und für 2022 freuen wir uns riesig, alle wiederzusehen.» Die Messeleiterin und ihre Mitorganisatoren, Partner und Standbetreiber stehen in den Startlöchern für die Immobilien- und Bauausstellung vom 18. bis 20. Februar.

Zurzeit gelte für den Besuch der Messe die 2G-Regelung. Sollte der Bundesrat am 16. Februar die Massnahmen aufheben, könne die Immozionale auch ohne Zertifikat besucht werden. Renate Giger verweist auf die Website, wo man kurzfristig die nötigen Informationen erhalten werde. An der Maskenpflicht während der Messe im Kreuzlinger Dreispitz halte man aber wohl so oder so fest.

Gebäude erneuern – Energiekosten halbieren

40 Ausstellende haben sich für die insgesamt neunte Ausgabe der Immozionale Thurgau angemeldet. Obwohl das ein bisschen weniger sind, als bei der letzen Messe, zeigt sich Renate Giger «sehr zufrieden» mit der Zahl. Präsentieren werden sich an den drei Messetagen Spezialisten aus der Immobilien-, Bau- und Energiewirtschaft, Architektur, Finanzdienstleistung sowie dem Handwerk.

Die persönliche und professionelle Beratung stehe im Mittelpunkt, betonen die Aussteller. Das Sonderthema in diesem Jahr lautet: «Gebäude erneuern – Energiekosten halbieren». Zu Gast am Messestand der Thurgauer Kantonalbank sind Fachspezialisten Energie des Kantons Thurgau und unabhängige Energieberater. Sie geben Auskunft über nachhaltige Sanierungen von Gebäuden.

Fachvorträge begleiten die Messe ebenso auf bewährte Art wie ein Gastronomie-Angebot, die SVIT-Lounge. Als Neuerung verweist Renate Giger auf den Kinderhort, wo die grossen Messebesucher ihre Kleinen betreuen lassen können.

Die Immozionale Thurgau im Kreuzlinger Dreispitz:

18.2., 15–19 Uhr; 19.2., 10–17 Uhr; 20.2., 10–16 Uhr.

www.immozionale-tg.ch