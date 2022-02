Kreuzlingen: Immozionale fand nach zwei Jahren Pause wieder statt

Messe Befreites Messevergnügen in Kreuzlingen: Nach zwei Jahren Pause konnte die Immozionale wieder stattfinden Ohne Zertifikat und Maske, dafür mit vielen Besuchern ging am Wochenende die Immozionale über die Bühne. Messeleiterin Renate Giger zeigt sich erfreut. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 20.02.2022, 17.20 Uhr

An der Immozionale im Dreispitz in Kreuzlingen dreht sich alles ums Eigenheim. Bild: Barbara Hettich

Was Sie schon immer über Ihr jetziges oder künftiges Eigenheim wissen wollten? An der Immozionale haben die Ausstel­lerinnen und Aussteller auf fast alle Fragen eine Antwort. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause öffnete am vergangenen Wochenende die Messe im Kreuzlinger Dreispitzsaal ihre Tür, und ohne Maske- und Zertifikatspflicht durften die Messebesucherinnen und -besucher endlich wieder entspannt den Rundgang in Angriff nehmen.

Gerne lässt man sich hier unverbindlich vom Bankberater über steigende Zinsen, Immobilienpreise und mögliche Finanzierung informieren oder hofft auf ein Schnäppchen beim Immobilienhändler oder Bauunternehmer. Aber nicht nur der Immobilienhandel ist Thema der diesjährigen Immozionale, vermehrt steht auch das Thema Sanierung im Fokus. Energieberater, Solar- und Heiztechniker sind vor Ort und Handwerksbetriebe zeigen auf, wie man sein Eigenheim noch optimieren könnte. Stefano Sassano von der Thurgauer Kantonalbank sagt:

«Viele Menschen kommen aber auch einfach vorbei, um Hallo zu sagen.»

Eigenheim hat an Bedeutung gewonnen

«Wir sind glücklich und erleichtert», zieht Messeleiterin Renate Giger am Samstagnachmittag ein erstes Fazit.

«Es hat Mut gebraucht, die Messe trotz bestehender Coronamassnahmen zu organisieren. Dass wir die Messe nun ohne Masken- und Zertifikatspflicht durchführen können, ist für uns und unsere Aussteller eine grosse Erleichterung. Alle sind gut drauf.»

Renate Giger, Messeleiterin. Bild: Tobias Garcia

Auch mit den Besucherzahlen ist Renate Giger zufrieden.

Während der Pandemie habe das Eigenheim zusätzlich an Bedeutung gewonnen, der Immobilienmarkt sei aber ausgetrocknet und die Preise stiegen. Die Immobiliensuche sei also ein grosses Thema, und mit dem Mix an Ausstellerinnen und Ausstellern sowie ergänzenden Fachvorträgen decke die Immozionale entsprechend ein grosses Bedürfnis ab. Die meisten Besucherinnen und Besucher kämen zwar schon gut informiert und mit konkreten Vorstellungen an die Messe. Doch hier im Sport- und Kulturzenturm Dreispitz könnten sie dann im persönlichen Gespräch Kontakte knüpfen.

