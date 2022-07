Meistertitel Die Wasserball-Hochburg der Schweiz: Der SC Kreuzlingen wird zum elften Mal Meister Kreuzlingens Wasserballer gewinnen das vierte Finalspiel auswärts gegen den SC Schaffhausen 14:10 und werden zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister, zum elften Mal insgesamt. Matthias Hafen, Schaffhausen 28.07.2022, 23.21 Uhr

Die Kreuzlinger Mannschaft bejubelt den Schweizer-Meister-Titel 2022, den ersten unter dem Ex-Spieler und neuem Trainer Milan Petrovic (ganz rechts). Bild: Mario Gaccioli

Wenn es darauf ankommt, ist auf den SC Kreuzlingen Verlass. Nach einem Auf und Ab im diesjährigen Playoff-Final liess der Titelverteidiger im vierten Spiel nichts mehr anbrennen, siegte vor 850 Zuschauerinnen und Zuschauern im Schaffhauser Freibad Breite 14:10. Nicht zuletzt dank eines starken Darko Aleksic im Tor. Die Mannschaft von Neo-Trainer Milan Petrovic entschied das Meisterrennen, die Best-of-five-Serie, letztlich souverän zu ihren Gunsten – zum dritten Mal in Folge nach 2019 und 2021. 2020 gab es coronabedingt keinen Schweizer Wasserballmeister.

Dass der insgesamt elfte Meistertitel des SCK eine ähnliche Strahlkraft hat wie der zehnte von 2021 konnte man so nicht erwarten und war auch den Schaffhausern zu verdanken. Kreuzlingens Endgegner in dieser Saison machte aus der Affiche erst einen Playoff-Final, kam nach einem verpatzten Auftaktspiel stark in die Serie zurück und forderte den Favoriten vom Bodensee bis zuletzt.

Kreuzlingens Wasserball-Chef Pinsini: «Ein Traumfinal»

Das ist mit ein Grund, weshalb die Kreuzlinger auch auf den diesjährigen Titel äusserst stolz sein können. Der SCK musste beissen in diesem Final. Mehr, als ihm lieb war. Im vierten Spiel am Donnerstagabend stieg der Titelhalter aber entschlossen wie kaum zuvor in die Partie, machte aus dem 0:1-Rückstand schnell einen 3:1-Vorsprung und gab die Führung nie mehr ab.

Spektakel im Becken: Kreuzlingen gegen Schaffhausen war ein packender Playoff-Final. Bild: Mario Gaccioli

Letztlich lieferte der Favorit einmal mehr. Allerdings steckte hinter dem elften Meistertitel viel Arbeit. Der Wechsel von Milan Petrovic vom Spieler zum Trainer bedeutete vor dieser Saison ein Umbruch für die Kreuzlinger. Ein Umbruch, der gelungen ist und aufzeigt, wie wertvoll die jahrelange Erfahrung von Petrovic innerhalb des Vereins für den SCK ist. Der erste Titelgewinn unter Trainer Petrovic löste bei Dominik Pinsini, Kreuzlingens Wasserball-Chef, auch nach dem symbolträchtigen zehnten Titel vom vergangenen Jahr grosse Emotionen aus. Pinsini sprach von einem «Traumfinal», hob sowohl die Leistung seines SCK wie auch jene des Gegners hervor. «Das war beste Werbung für das Schweizer Wasserball.»

Für die Kreuzlinger Spieler Pablo Carballo und Jan Buob hatte der Abend eine spezielle Note. Sie beenden mit diesem Titel ihre Karriere.

Getränkenachschub nötig wegen Grossandrang

Schon vor Spielbeginn war klar, dass es an diesem Donnerstagabend zu einem Wasserballfest kommen wird im Freibad Breite. Der Playoff-Final zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen war nicht nur sportlich sehr attraktiv, er zog auch die Massen an. 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es am vergangenen Dienstag im Kreuzlinger Freibad Hörnli, 850 kamen am Donnerstag nach Schaffhausen – ein Grossteil davon aus dem Thurgau.

Die Kreuzlinger Fans kamen zahlreich nach Schaffhausen und trugen ihre Mannschaft richtiggehend zum Titelgewinn. Bild: Mario Gaccioli

Die Veranstalter vom SCS wurden richtiggehend überrannt, mussten eine Stunde vor Spielbeginn kurzerhand noch weitere Getränkeflaschen und -dosen im Laden um die Ecke organisieren, um der grossen Nachfrage gerecht zu werden. Zum Vergleich: Der weitaus bekanntere Fussball-Club Schaffhausen hatte zu Beginn der Challenge-League-Saison 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer in seinem Stadion. Ein kleiner Beweis dafür, wie sehr die olympische Sportart Wasserball in der Schweiz das Publikum begeistern kann. Nicht nur in Kreuzlingen. Aber vor allem auch in der neuen alten Wasserball-Hochburg der Schweiz.

Schaffhausen – Kreuzlingen 10:14 (3:6, 3:2, 2:2, 2:4)

Freibad Breite – 850 Zuschauer (Saisonrekord) – SR Roman/Brugarolas.

Schaffhausen: Schmuki; Melet, Kallay (3), Corbach (1), Marko Milovanovic (1), Alfano (1), Zlomislic (1), Nikola Milovanovic (1), Silj (2), Frei, Widtmann, Tempini.

Kreuzlingen: Aleksic; Albers, Turzai (3), Noah Dudler (1), Geiser (2), Flurin Rickenbach (1), Joel Herzog, Yves Herzog (1), Gian Rickenbach, Buob (1), Pleyer (3), Carballo (2).



Der SC Kreuzlingen gewinnt die Playoff-Finalserie (best of 5) 3:1 und ist zum elften Mal Schweizer Meister.