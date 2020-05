Interview «Mein Herz schlägt für Grün-Weiss»: Der Romanshorner Norbert Senn ist neuer Präsident des Grossen Rates Der 62-Jährige schaffte die Wahl mit einem Glanzresultat. Er freut sich auf die vielen Begegnungen mit der Bevölkerung und will sich nicht zu wichtig nehmen. Der CVP-Politiker sagt:« Man hat nie ausgelernt.» Auf die Feier mit der Bevölkerung muss er warten. Markus Schoch 22.05.2020, 04.30 Uhr

Norbert Senn mit Blumenstrauss nach der Wahl zum Grossratspräsidenten des Kantons Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Sie haben mit der Wahl zum Grossratspräsidenten das Höchste erreicht, was ein Politiker im Thurgau erreichen kann. Den Moment mit der Bevölkerung feiern dürfen Sie wegen der Coronakrise derzeit aber nicht. Ein grosser Wermutstropfen?

Das «Höchste» ist immer zu relativieren. Ich freue mich, dass mir die Stimmberechtigten und die Mitglieder des Grossen Rates mit meiner Wiederwahl und der Wahl zum Grossratspräsidenten dieses Amt ermöglichten. Es ist motivierend und ich bin dankbar, dass mit dieser Wahl mein politischer Einsatz Anerkennung findet. Der Wermutstropfen liegt eigentlich nur darin, dass sich Romanshorn noch nicht bei der Wahlfeier von seiner besten Seite präsentieren konnte.

Gibt es irgendwann noch eine Wahlfeier?

Die Grossratspräsidentenfeier verbunden mit der Regierungsratsfeier für Urs Martin ist von der Stadt Romanshorn insbesondere auch als Dank an die Bevölkerung angedacht. Die Feier soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Was ist geplant?

Bei den Grossratswahlen vom 15. März musste ich zuerst wieder in den Grossen Rat gewählt werden. Es war vorgesehen, dass danach die Planungen konkretisiert werden sollten. Mit der folgenden vom Bundesrat erklärten «ausserordentlichen Lage» und dem Lockdown war es aber klar, dass an eine Feier am 20. Mai nicht zu denken war. Der definitive Termin und die Programmausgestaltung sind deshalb Corona bedingt noch ausstehend.

Was bedeutet es Ihnen, für ein Jahr höchster Thurgauer zu sein?

Es ist für mich - wie für alle meine Vorgängerinnen und Vorgänger - sicher eine grosse Ehre und Verpflichtung, den Kanton Thurgau sympathisch und würdevoll an Feiern und Veranstaltungen vertreten zu dürfen. Die Hauptaufgabe sehe ich aber vor allem in der effizienten Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Grossen Rates.

Der höchste Thurgauer ist vor allem auch ein Repräsentant des Kantons. Das öffentliche Leben ruht im Moment wegen des Virus’ weitgehend. Sie werden wahrscheinlich der Grossratspräsident mit den wenigsten Auftritten sein. Schmerzt Sie diese Aussicht?

Nicht die Quantität der Veranstaltungen ist entscheidend – sondern die Qualität. Ich bin überzeugt, dass ich im Verlaufe meines Amtsjahres an unzähligen Anlässen mit dabei sein darf. Auch vermeintlich kleine Veranstaltungen bieten oft gute Gelegenheiten für interessante Gespräche und Kontakte.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Im Verlaufe meiner Amtszeit als Grossratspräsident werde ich sicher Orte und Gegenden im Thurgau und in der Bodenseeregion kennenlernen, die selbst mir bisher verborgen geblieben sind. Ich freue mich auf Kontakte mit Personen, die ich teilweise noch von früheren Begegnungen kenne oder die ich neu kennenlernen darf. Und ich freue mich auf das Thurgauer Lied, welches ich sicher in den verschiedensten Variationen zu hören bekommen werde.

Sie sitzen seit 20 Jahren für die CVP im Kantonsrat und kennen den Betrieb aus dem Effeff. Haben Sie im Jahr als Vize-Präsident noch irgendetwas gelernt, was die Abläufe betrifft?

Man hat nie ausgelernt.Ich frage mich immer, was optimiert, effizienter oder besser ausgestaltet werden könnte. Meine Zeit als Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission war mir in dieser Beziehung eine gute Vorbereitung. Ich durfte bereits dort mit meinem Vorgänger als Grossratspräsidenten, Kurt Baumann, zusammenarbeiten und von ihm profitieren.

Es gibt Politiker, die noch länger dabei sind als Sie und es trotzdem nicht auf den Stuhl des Grossratspräsidenten schaffen. Welches Profil muss man haben, um in die Kränze zu kommen?

Bei 130 Mitgliedern des Grossen Rates liegt es auf der Hand, dass nicht alle Grossratspräsidentin oder –präsident werden können. Erfahrung im Ratsbetrieb ist sicher eine wichtige Voraussetzung. Sowohl das Jahr als Vize wie auch das eigentliche Amtsjahr bedingen eine Fokussierung der zeitlichen Ressourcen, weshalb auch die Familie diese Verpflichtung mittragen und unterstützen muss. Dies ist glücklicherweise bei meiner Frau und unseren Söhnen der Fall.

Was macht einen guten Grossratspräsidenten aus?

Man darf sich nicht zu wichtig nehmen und muss versuchen, möglichst unaufgeregt einen respektvollen Ratsbetrieb zu ermöglichen. Die Arbeit mit den Büromitgliedern aus den verschiedenen Parteien habe ich im vergangenen Jahr sehr zu schätzen gelernt. Trotz unterschiedlicher Sichtweisen stand immer die Sache und eine fundierte Analyse im Vordergrund, was zu guten Lösungen führte. Zudem werden wir hervorragend von den Parlamentsdiensten unterstützt.

Sie holen seit Jahren bei der Wahl in den Kantonsrat so viele Stimmen von Personen aus anderen Parteien wie kaum ein anderer Kandidat im Thurgau und krönen Ihre politische Laufbahn jetzt mit dem Grossratspräsidium. Doch es war nicht immer nur alles Sonnenschein. 2011 wählten die Romanshorner Sie als Stadtpräsidenten ab – so wie danach Ihren Nachfolger. Was denken Sie heute darüber?

Wahlen sind immer auch Momentaufnahmen. Ergebnisse muss man akzeptieren. Als Sportler habe ich gelernt, mit Siegen und Niederlagen umzugehen. Die Romanshorner Bevölkerung hat mir in den Grossratswahlen mit ausgezeichneten Wahlergebnissen immer zu verstehen gegeben, dass meine politische Arbeit nach wie vor sehr geschätzt wird.

Ihr Sohn Joel scheint parat, in Ihre Fussstapfen zu treten. Bei der letzten Kantonsratswahl landete er auf dem dritten Ersatzplatz bei der CVP im Bezirk Arbon. Was raten Sie ihm, um so weit zu kommen, wie Sie es getan haben?

Joel hat in der Tat ein überraschendes Wahlergebnis erreicht. Er ist eine eigenständige Persönlichkeit, die selber am besten weiss, wann allenfalls der Zeitpunkt für einen definitiven Einstieg in die Politik gekommen ist und was er dafür zu tun hat.

Sie spielten fünf Jahre für den FC St. Gallen, für den Ihr Herz immer noch schlägt. Jetzt vorübergehend ein bisschen mehr auch für den HC Thurgau?

Mein Herz schlägt für Grün-Weiss – dies ist wohl die perfekte diplomatische Antwort! Sport interessiert unsere ganze Familie sowieso in allen Facetten.

Zur Person Fussballer, Lehrer, Leiter Volksschulamt Norbert Senn ist 62 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Söhnen. Er wohnt in Romanshorn und sitzt seit 2001 für die CVP im Grossen Rat. Senn leitet seit 2012 das Volksschulamt des Kantons Appenzell Innerrhoden. Von 2007 bis 2011 war er Gemeindeammann von Romanshorn. Davor arbeitete Senn 25 Jahre als Sekundarlehrer in Romanshorn. Enge Beziehungen hat er zum FC St. Gallen, in dessen Vorstand er seit 1998 sitzt. Von 2004 bis 2007 war er sogar Präsident des Fussballclubs. Von 1978 bis 1982 stand Senn als Nationalliga-Spieler für Grün-Weiss auf dem Platz. (mso