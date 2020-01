Mehrere Listenverbindungen im Bezirk Weinfelden Am 15. März wählt der Thurgau seine neuen Kantonsräte. Für den Wahlkampf wappnen sich die Parteien mit Listenverbindungen. Ein Übersicht zur Ausgangslage im Bezirk Weinfelden. 16.01.2020, 16.59 Uhr

Der Grosse Rat tagt im Winterhalbjahr im Weinfelder Rathaus. (Bild: Donato Caspari)

(red) Für die Grossratswahlen vom 15. März 2020 sind der Staatskanzlei in vier Bezirken drei und in einem Bezirk vier Listenverbindungen sowie je ein bis zwei Unterlistenverbindungen gemeldet worden. Das zeigt sich, nachdem am Montag, 13. Januar, die Frist für die Erklärung von Listen- und Unterlistenverbindungen abgelaufen ist. Für die Grossratswahlen am 15. März sind für den Bezirk Winfelden folgende Verbindungen gemeldet worden: