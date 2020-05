Mehr Spielraum für Bauherren: Der Romanshorner Stadtrat macht ernst mit der inneren Verdichtung Er will zur so genannten Grünflächenziffer wechseln und weitet den Spielraum in der Wohnzone 2 aus - so wie ursprünglich vorgesehen. Markus Schoch 20.05.2020, 04.30 Uhr

Stadtpräsident Roger Martin und Stadtrat Philipp Gemperle besprechen letzte Details der Ortsplanung. (Bild: Reto Martin)

Romanshorn soll zur Pioniergemeinde in der Ostschweiz werden. Der Stadtrat hat sich endgültig dafür entschieden, von der nicht mehr zulässigen Ausnützungsziffer zur so genannten Grünflächenziffer überzugehen. Am 2. Juli entscheidet die Bevölkerung an einer Gemeindeversammlung über den Systemwechsel, der als ein Element des überarbeiteten Rahmennutzungsplans (Zonenplan und Baureglement) zur Abstimmung kommt.

Beide Verhältniszahlen definieren, wie viel auf einer Parzelle gebaut werden darf. Die neue Berechnungsgrundlage trage dem ausdrücklichen Wunsch der Bevölkerung zur inneren Verdichtung Rechnung, sagt Stadtrat Philipp Gemperle.

Stadtrat Philipp Gemperle. (Bild: PD)

«Mit dem überarbeiteten Baureglement inklusive Grünflächenziffer ist mehr Volumen auf einer bestimmten Fläche möglich.»

Wie viel, lasse sich nicht pauschal sagen. «Der Wert ist sehr individuell und hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab, wie unsere Beispielrechnungen gezeigt haben.»

Zwei- bis dreimal mehr Volumen

Beispielrechnungen von privaten Baufachleuten, die dieser Zeitung vorliegen, kommen unter den neuen Voraussetzungen auf eine zwei- bis dreimal so hohe Ausnützung gegenüber den heutigen Verhältnissen. Es gibt jedoch auch Fälle mit viel versiegelter Fläche auf dem Grundstück, wo Bauherren kleinere Brötchen backen müssten, wenn die Grünflächenziffer gelten sollte.

In der Wohnzone 2 (W2) möchte der Stadtrat den Bauherren auf jeden Fall mehr Spielraum bieten, als er zuletzt bei der Auflage des Rahmennutzungsplans im März vorsah. Nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist die Behörde auf die ursprüngliche Variante zurück gekommen: Statt 55 Prozent sollen es in der W2 nun doch nur 50 Prozent Grünfläche sein müssen. «Vertiefte Abklärungen haben gezeigt, dass mit dieser geringen Reduktion immer noch genügend Grünfläche verbleibt», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Freihaltefläche wird verkleinert

Als zweite Korrektur am Rahmennutzungsplan hat der Stadtrat die Freihaltezone im Bereich des Restaurants Hafenglöggli verkürzt. In diesem Bereich befinden sich Einwasserungsanlagen, die standortgebundenen und für den Betrieb der Werften vor Ort unabdingbar sind.

Blick auf den Hafenpark mit dem Restaurant Hafenglöggli links unten. (Bild: Reto Martin)

Nicht gerüttelt hat die Behörde an der Kernzone im Hafenpark, an der einzelne Besitzer von Wohnungen im Kornhaus keine Freude haben. Sie befürchten unerwünschte Neubauten mit hohen Wänden in nächster Nähe. Stadtrat Gemperle hält diese Ängste mit Verweis auf die Gestaltungsplanpflicht in der Kernzone für unbegründet.

Insgesamt waren beim Stadtrat 39 Einsprachen eingegangen. Die meisten hat er abgewiesen.