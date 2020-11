Mehr Respekt für den Wald und die Wildsauenhütte: Bürgergemeinde Kreuzlingen zieht die Schraube an Reklamationen über einzelne Mieter der beliebten Kreuzlinger Waldhütte will die Besitzerin ernst nehmen. 09.11.2020, 11.30 Uhr

Mit Abstand: Förster Tobias Fischer und Pro Forst Präsident Ruedi Wolfender engagieren sich für den Kreuzlinger Wald. (Bild: PD)

(red) Es sei dies in diesem Jahr eine normale Jahresversammlung in aussergewöhnlichen Zeiten. So begrüsste Präsidentin Cornelia Zecchinel die Mitglieder zur Jahresversammlung der Bürgergemeinde Kreuzlingen. Alle Geschäfte sind einstimmig angenommen worden. Der Jahresbericht zeigt zwei Schwerpunkte auf: Die Nachfolge für den ehemaligen Hüttenwart Bruno Lang und die Vielfalt im Kreuzlinger Wald.