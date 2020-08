Mehr Präsenz auf Instagram und Co: ein neuer Selfie-Hotspot soll Kreuzlingen zu mehr Popularität verhelfen Kreuzlingen Tourismus will in den Sozialen Medien präsenter sein. Das Team setzt auf einen Fotoring. Kurt Peter 17.08.2020, 16.58 Uhr

So soll der neue Fotoring gemäss Visualisierung aussehen. Bild: PD

«Der Bodensee und vor allem der Seeburgpark sind Freizeitjuwele und können mit anderen attraktiven Landschaften auf der ganzen Welt durchaus mithalten. Aber sie müssen noch entdeckt werden», erklärt Silvia Cornel, Präsidentin von Kreuzlingen Tourismus. Und genau das will der Verein nun mit einem sogenannten Fotoring umsetzen.

Ein normaler Fotorahmen, wie sie oft bei Sehenswürdigkeiten vorhanden sind, «war uns etwas zu langweilig, wir schaffen nun fast ein Kunstwerk, welches Aufsehen erregen wird», zeigt sich Geschäftsführerin Nicole Esslinger überzeugt. Gestaltet wurde das Werk von der Kreuzlinger Designerin Sybille Wiens.

Besuchermagnet im Seeburgpark

Der Fotoring soll direkt am Ufer in der Nähe des Seemuseums installiert werden. Er ist eine robuste Edelstahlkonstruktion, die See und Park «spiegelnd» einfängt. Die Selfies zeigten, je nach Standort der Fotografierenden in der Konstruktion, auch die umliegende Landschaft.

Kreuzlingen Tourismus setzt auf die «Selfie-Generation». Im Zeitalter von Instagram und Co. seien solche Motive sehr beliebt und gingen schnell um die ganze Welt. Das Ziel des Vereins ist es, den Kreuzlinger Seeburgpark mit einem Besuchermagneten zu bereichern. Nicole Esslinger erklärt:

Nicole Esslinger, Geschäftsführerin Kreuzlingen Tourismus. Bild: PD

«Wir wollen etwas Neues für die Region entwickeln, einen Anziehungspunkt in unserem einzigartigen Park mit seinem grossen Angebot an Freizeitmöglichkeiten.»

Werbung für die Region bedeute auch mehr Besucher, ist sich die Geschäftsführerin sicher. Nach der Erteilung der Baubewilligung werde die Materialwahl in Zusammenarbeit mit der Firma Neuweiler besprochen. Dabei stehe auch ein möglichst grosser Schutz vor Vandalismus im Vordergrund, meint Nicole Esslinger. Ziel sei es, dass ausser den Investitionen in Herstellung und Installation keine weiteren Kosten mehr anfielen. Im kommenden Frühling soll der Fotoring stehen.

Silvia Cornel bezeichnet den Fotoring als «kleines Abschiedsgeschenk an Kreuzlingen». Der Verein Kreuzlingen Tourismus wird sich an der nächsten Generalversammlung bekanntlich auflösen und in Thurgau Tourismus integriert.

Tourismusbüro zieht an den Hafen

Die Fusion hat Konsequenzen. Um die Aufgabe im touristischen Bereich besser erfüllen zu können, zügelt die heute am Boulevard ansässige Infostelle an den Schifffahrtshafen. «Denn dort sind ja auch die Touristen», erklärt Stadtpräsident Thomas Niederberger, der auch im Vorstand von Kreuzlingen Tourismus sitzt. Dazu werde ab Frühling 2021 zunächst ein Provisorium eingerichtet. Für den definitiven Ausbau des Dienstgebäudes sei im Budget 2021 ein Betrag von 700000 Franken vorgesehen.

«Der neue Info­point soll 2022 in Betrieb gehen.»

Der bisher von Kreuzlingen Tourismus getätigte Ticketverkauf wird ab Ende Jahr nicht mehr angeboten. «Aber wir sind mit einem Detailhändler am Boulevard im Gespräch», sagt der Stadtpräsident.