Amriswil will mehr Kulinarik nebst den kulturellen Leckerbissen Am 19. September soll die zweite Amriswiler Kulturnacht stattfinden. Das Areal rund um das Kulturforum an der Bahnhofstrasse 22 nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Manuel Nagel 21.07.2020, 16.55 Uhr

An der ersten Kulturnacht in Amriswil war das Pentorama beim Weltsuppenfestival «Sopa» proppenvoll. In diesem Jahr wird das kulinarische Angebot noch ausgebaut. Bild: Reto Martin (Amriswil, 22. September 2018)

Die Premiere vor zwei Jahren war ein Erfolg. Damals, an jenem 22. September 2018, flanierten viele Amriswiler durch das Zentrum und machten Halt im Haus von Hermann Hess, um dessen Klavierkünsten zu lauschen, wohnten einer Krimilesung in den Räumen der Polizeischule bei oder warfen auf dem Räuchlisberg einen Blick ins Atelier von Ernst Friedli, das nach dem Tod des Künstlers weitestgehend unberührt und authentisch geblieben ist. Selbst das Amriswiler Original Walter «Hasli» Haas, der die Stadt weiterhin halb liebevoll halb spöttisch als Dorf bezeichnet, war begeistert und sagte:

«So stelle ich mir eine Stadt vor.

Endlich lebt Amriswil!»

Erste Kulturnacht in Amriswil: Im Saal der Polizeischule Ostschweiz fand die Krimilesung mit Peter Höner statt. Bild: Reto Martin (Amriswil, 22. September 2018)

Die zweite Ausgabe soll nun ebenfalls so vielfältig und interessant werden – und dennoch waren auch Anpassungen nötig. Eine der Verbesserungen betrifft das kulinarische Angebot. Obwohl schon vor zwei Jahren zeitgleich mit der Kulturnacht auch das Suppenfestival «Sopa» im Pentorama stattfand, wo es Suppen aus aller Welt zu probieren gab, soll es in diesem Jahr mehr Verpflegungsstände geben. Zusätzlich zu «Sopa», denn auch heuer werden im Pentorama wieder Suppenschüsseln gefüllt.

Bücherbar mit speziellen Hamburgern und Hotdogs

Einer der Hotspots wird diesen 19. September das Areal rund um das Kulturforum an der Bahnhofstrasse 22 sein – gerade auch in kulinarischer Hinsicht. Obwohl keine Vollmondnacht, so wird die Vollmondbar Alkoholisches und Softdrinks ausschenken, und das benachbarte «Bistro Cartonage» setzt ganz auf Kaffeekultur. Jeanette Fusco serviert mit ihrem Team Spezialitäten und Kreationen aus aller Welt und ein Piaggio dient dabei als Kaffeebar.

Eine ganz andere Bar – nämlich eine aus Büchern – baut die Bibliothek Amriswil auf. An dieser Bücherbar gibt es nach Literaten und Romantiteln benannte Hotdogs und Hamburger. Danach kann man diese Kalorien beim Fussball abtrainieren – selbst wenn es nur am Töggelikasten ist. Ausserdem bietet die Ludothek noch weitere Tischspiele in den Räumlichkeiten des Kulturforums an.

Kabarettist aus Güttingen und Perkussionisten aus Kreuzlingen

Kabarettist Jan Rutishauser bei einem Auftritt im Jahr 2017. Bild: Monika Wick

Andere Muskeln werden durch die Darbietungen auf der Bühne des Kulturforums aktiviert. Zum einen die Lachmuskeln mit dem Programm des aus Güttingen stammenden Kabarettisten Jan Rutishauser, zum anderen die Beinmuskeln, wenn die Kreuzlinger Perkussionisten «Drums2Street» ihre Musik auf improvisierten Instrumenten spielen. Die Programmgruppe des Kulturforums konnte die beiden Acts den ganzen Abend engagieren. Von 17.30 bis 22.30 Uhr stehen Rutishauser und «Drums2Street» jede Stunde für 20 bis 30 Minuten auf der Bühne, sodass die Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht zu mehreren Zeiten die Möglichkeit haben, deren Darbietungen zu sehen.

In der Werkstatt des Floristikgeschäfts Ginkgo präsentiert Monika Laib die Blumeninstallation «tanzende Blüten», die durch Licht und Bewegung in Szene gesetzt wird und im Villagarten stellt der Sommerer Künstler Thomas Stadler seine Holzplastiken aus.