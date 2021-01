Medizin Dank Einsatz des Gemeinderats: In Berg gibt es auch künftig eine Arztpraxis Ende 2020 ging der letzte Hausarzt von Berg in Pension. Um eine medizinische Grundversorgung im Dorf zu erhalten, hatte der Gemeinderat eine Findungskommission eingesetzt. Mit Erfolg. Mario Testa 04.01.2021, 16.55 Uhr

Gemeinderätin Kristy Keller, Gemeindepräsident Thomas Bitschnau und Kommissionsmitglied Eva-Maria Falkenberg vor der künftigen Gemeinschaftspraxis im Bergerzentrum. Bild: Mario Testa (Berg, 22. Dezember 2020)

In zwei von fünf Thurgauer Gemeinden gibt es heute bereits keine Arztpraxis mehr. Die medizinische Grundversorgung vor Ort ist den Einwohnern aber ein grosses Bedürfnis. Das zeigte eine Umfrage anlässlich des Programms «Brennpunkte Gesundheit» des Kantons Thurgau von vor drei Jahren. Auch in der Gemeinde Berg zeichnete sich damals ab, bald ohne Arztpraxis dazustehen, da der einzig verbliebene Hausarzt Dr. Florian Iseli bereits im Pensionierungsalter und kein Nachfolger in Sicht war.

Der damalige Gemeindepräsident Max Soller hatte sich deshalb mit dem Problem befasst, konnte jedoch keine Lösung finden. Auch sein Nachfolger Thomas Bitschnau räumte der Ärztesuche eine hohe Priorität ein und gründete vor einem Jahr die Kommission Arztpraxis, in der er, Gemeinderätin Kristy Keller und die in Berg wohnhafte Ärztin Eva-Maria Falkenberg Einsitz nahmen. Und die drei waren erfolgreich bei ihrer Suche, wie Bitschnau sagt:

«Wir konnten die Gemeinschaftspraxis im Parkhof aus Kreuzlingen davon überzeugen, in Berg eine Niederlassung zu eröffnen. Auch eine Apotheke wird integriert.»

Die Brüder Samuel und Michael Scherrer benötigen den Raum für ihre «Scherrer Medien» nicht mehr. Bild: Mario Testa

Geholfen habe bei der Suche sicher, dass die Gemeinde eine passende Liegenschaft für die Praxis gefunden habe. «Die Scherrer Investment GmbH kam auf mich zu und hat uns ihre Geschäftsräume im Bergerzentrum zum Kauf angeboten, da sie nicht die ganze Fläche benötigen», sagt Bitschnau. «Mit rund 300 Quadratmetern war die Fläche aber deutlich zu gross für eine Einzelpraxis, also machten wir uns auf die Suche nach einer Gemeinschaftspraxis.»

Gemeinde investiert 150'000 Franken

Eine Gemeinschaftspraxis aufzubauen kostet viel Geld. Die Scherrer Investment GmbH sei bereit, ihr Lokal nun doch auch zu vermieten und 550'000 Franken in den Umbau zu investieren. «Der Gemeinderat hat zusätzlich 150'000 Franken bewilligt für den Umbau des Lokals», sagt Thomas Bitschnau. Diese Summe liege in der Kreditkompetenz des Gemeinderats, betont der Gemeindepräsident.

«Gesundheitsversorgung ist auch ein Markt. Und da muss man auch bereit sein, Geld zu investieren.»

In Strassen und das Innenleben der Strassen werde auch andauernd Geld in Millionenhöhe investiert. «Das ist eine Art der Grundversorgung. Nun investieren wir in die ärztliche Grundversorgung.» Während die Gemeinde und die Vermieter also rund 700'000 Franken in den Umbau des Lokals investieren, müsse die Gemeinschaftspraxis für die Apparaturen und Ausrüstung aufkommen.

Die Suche nach Ärzten läuft

Mit etwa 250 Stellenprozenten soll die künftige Berger Niederlassung der Gemeinschaftspraxis im Parkhof besetzt werden. «Das wären also etwa drei Ärzte, die muss das ‹Parkhof›-Team nun aber zuerst noch finden», sagt Thomas Bitschnau. «Aber das wird eine dermassen schöne Praxis, ich bin guter Hoffnung, dass Ärztinnen oder Ärzte gefunden werden.» Sollte dies trotzdem nicht der Fall sein bis zur geplanten Eröffnung am 1. September 2021, würden die Ärzte in Kreuzlingen ihr Pensum leicht erhöhen und tageweise nach Berg kommen.

Trotz der nun gefundenen Lösung ist sich Thomas Bitschnau bewusst, dass sein Vorgehen mit der Kommission nicht nur Freude im Dorf ausgelöst hat. «Wir haben etwas Staub aufgewirbelt.» Aber der bisherige Hausarzt Dr. Iseli sei auch längst im Pensionsalter und beende Ende 2020 seine Praxis. «Wir sind nun also während rund acht Monaten ohne Praxis.»