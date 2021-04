Mauren «Kunst und Handwerk» im Garten Kathlen Weber lädt zum siebten Mal zur Ausstellung «Kunst und Handwerk» in ihren idyllischen Garten ein. Mit Voranmeldung ist ein Besuch täglich vom 1. Mai bis zum 3. Juli möglich. Manuela Olgiati 27.04.2021, 16.30 Uhr

Gastgeberin Kathlen Weber freut sich darauf, die Besucher der Ausstellung in Ihrem Garten zu empfangen. Bild: BD

Inzwischen findet der Anlass jedes Jahr mehr Zustimmung. Bereits die erste Ausstellung im Jahr 2014 war ein voller Erfolg. Eine Gruppe Kunstschaffender stellte Objekte und Schmuck im Garten von Kathlen Weber aus. Auch im letzten Jahr, zu Beginn des ersten Lockdowns, setzte Kathlen Weber die Erfolgsgeschichte fort.

«Wegen der Pandemie konnte das burmesische Essen zu Gunsten eines sozialen Projektes allerdings nicht angeboten werden», sagt Kathlen Weber. Und auch dieses Mal fällt das Essen wegen der bundesrätlichen Verordnung aus. Dafür ist es Kathlen Weber wichtig, trotz der besonderen Situation den Besucherinnen und Besuchern täglich die Ausstellung zu ermöglichen.

Mehr Bewegung in der Ausstellung

Das Angebot, das in diesem Jahr gezeigt wird, offenbart eine Vielfalt des künstlerischen Schaffens. «Dieses Jahr kommt mit wechselnden Künstlern noch mehr Bewegung in die Ausstellung», sagt Weber. Zu bewundern gibt es Kunstwerke aus Keramik, Objekte aus Holz und Metall, sowie Skulpturen.

Kathlen Weber ist schon zum siebten Mal Gastgeberin von «Kunst und Handwerk» Bild: BD

Die Gastgeberin zeigt ihren selbst gefertigten Schmuck in verschiedenen Farben sowie handgearbeitete Keramikobjekte. Am Samstag, dem 1. Mai, öffnet der Garten von Kathlen Weber dieses Jahr erstmals. Die Objekte werden verteilt über Wiesen und Teiche auf 1000 Quadratmetern Fläche präsentiert. So entstehe eine optische Verbindung zwischen den natürlich wachsenden Pflanzen und den Kunstobjekten.

Ein Besuch der Ausstellung am Gässliweg 8 in Mauren ist nur mit telefonischer Anmeldung möglich: 079 348 96 63.