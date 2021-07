Interview «Primarlehrer haben den Lehrplan und vorgegebene Wege – wir aber machen Offroad-Pädagogik»: Der Leiter der Heilpädagogischen Schule Mauren tritt ab 20 Jahre lang war Andreas Wild Leiter der Heilpädagogischen Schule Mauren. Unter seiner Leitung wuchs die «Schuel Mure» in allen Belangen. Nun lässt er sich pensionieren. Mario Testa 12.07.2021, 16.50 Uhr

Schulleiter Andreas Wild im Hinterhof der «Schuel Mure». Bild: Mario Testa

Sie haben nach nur zwei Jahren als Primarlehrer schon weiterstudiert und sind Heilpädagoge geworden. Was reizt Sie an diesem Bereich?

Andreas Wild: Es sind lebensnähere Themen, die ich angetroffen habe. Ich durfte einst in einer Wohngruppe für schwerbehinderte Kinder mithelfen und habe unter anderem einen Bub gefüttert. Ich brauchte geschlagene eineinhalb Stunden für ein kleines Schälchen Reis – und neben dran hatten andere Kinder Epilepsie-Anfälle. Es hat mich viel mehr gereizt, auf dieser Ebene pädagogisch zu wirken, denn als Primarlehrer. Im Studium lernte ich die Heilpädagogische Früherziehung kennen und wusste, das ist mein Weg, den ich dann auch 13 Jahre beschritten habe.

Wo liegen denn die Unterschiede zum Lehrberuf an den Regelschulen?

Als Primarlehrer hat man den Lehrplan und die Lehrmittel sowie vorgegebene Wege. Was wir hingegen machen, bezeichne ich gerne als Offroad-Pädagogik. Wir haben keine vorgefertigte Strasse. Wir müssen individuelle Ziele setzen, Wege finden und versuchen da hinzukommen, über alle Widerstände und Hindernisse hinweg.

Was haben denn die Kinder genau, die in die «Schuel Mure» kommen?

Wir sind eine Schule für Kinder, die grosse Probleme beim Lernen haben und für welche die Regelschule kein angepasstes Angebot machen kann. Den Begriff «behindert» verwende ich nicht gerne, weil ich finde, dass er oft falsch verwendet wird: Die meisten Leute denken, dass die Behinderung am Mensch festgemacht ist. Die Behinderung ist aber ein Vorgang, sie entsteht erst im Kontakt mit einer behindernden Umwelt. Ich spreche deshalb lieber von Kindern mit speziellen Bedürfnissen.

Vor genau 20 Jahren haben Sie die Leitung des damaligen Sonderschulheims Mauren angetreten. Was wussten Sie über diese Schule?

Ich habe damals als Heilpädagogischer Früherzieher gearbeitet im Thurgau. Da gab es immer wieder Kinder, die dieser Schule zugeteilt wurden. Die habe ich dann begleitet, auch die Eltern. So lernte ich die Schule kennen.

Die «Schuel Mure» aus der Vogelperspektive: Auch ein grosser Garten und ein Pool gehören zur Anlage. Bild: Mario Testa

Was war Ihr Eindruck dieser Schule?

Die Schule hatte damals den Übernamen «Universität der Sonderschulen». Die Kinder mussten relativ hohe Leistungen erbringen, um hier angenommen zu werden. Die Schwächeren gingen eher in andere Institutionen wie das Friedheim, das heutige Vivala, oder in den Ekkharthof.

Ist das heute noch so?

Nein. Wir haben zwar keine pflegebedürftigen Kinder, aber viele der Kinder, die heute hier sind, währen früher nicht angenommen worden. Wir haben das Niveau relativ schnell herunter gesetzt.

Weshalb?

Die Integration an den Regelschulen hat stark zugenommen. Ich war als Früherzieher bei der Entstehung der ersten drei integrativen Schulen im Thurgau dabei. Heute sind es bereits rund 250 Schülerinnen und Schüler, die in den Regelschulen integriert sind. Früher wären viele von ihnen an Institutionen wie unsere verwiesen worden.

Der Bereich des Internats wurde unter Ihrer Führung immer kleiner. Warum?

Im Mai durfte die «Schuel Mure» mit Schulleiter Andreas Wild die Auszeichnung als Kinder- und Naturgerechte Schulhausumgebung des WWF entgegennehmen. Bild: Mario Testa

Wie haben sich Ihre Aufgaben in den vergangenen 20 Jahren gewandelt?

Ganz zu Beginn habe ich selbst noch Unterricht gegeben. Auch das erste IT-Netzwerk habe ich installiert, Baubeschriebe verfasst und Vieles mehr, aber das liegt alles längst nicht mehr drin. Meine Aufgabe ist das Führen der Schule, die Leitung der Mitarbeitenden und die pädagogische Leitung. Dazu haben wir die Schule weiterentwickelt. Meine Nachfolge tritt nun ein Duo an. Gesamtleiter wird Ralph Huber, der das Schulzentrum Bernegg leitete. Carolin Fuhrmann übernimmt den Bereich Schule und Therapie.

Verliert man als Schulleiter nicht etwas den Kontakt zu den Kindern?

Ich kenne alle Kinder und alle Eltern, weiss im groben, was bei den Kindern Thema ist. Ich treffe sie auch immer wieder mal draussen auf dem Gang, während Lagern oder beim Mittagessen. Dort springe ich gerne ein, sitze mit den Kindern an den Tisch und erfahre dann ganz viel. Das gefällt mir sehr.

Nun lassen Sie im Alter von 62 Jahren die Zeit unter ihren Kindern mit speziellen Bedürfnissen hinter sich. Weshalb lassen Sie sich frühzeitig pensionieren?

Ich finde, ich habe einen der schönsten Berufe. Von der Sache her, von der Vielfalt her. Ich habe mit Menschen zu tun, die ich unterstützen kann – die Kinder, Eltern und Mitarbeitenden. Ich empfinde dieses Umfeld als sehr gut, die Trägerschaft und das Amt für Volksschule erlauben uns grosse Gestaltungsmöglichkeiten und wir geniessen grosse Unterstützung. Aber diese Aufgabe hier braucht viel Kraft und ich bin ein paarmal an meine Grenzen gestossen. Meine Frau und ich wollen gesund ins Alter und haben deshalb entschieden: Jetzt ist gut. Nach 20 Jahren darf auch mal jemand neues ans Ruder. Langzeit-Leiter haben hier in Mauren Tradition, ich bin erst der sechste Chef in 126 Jahren.

Wie wollen Sie Ihre neu gewonnene Freizeit nützen?

Reisen ist ein grosses Thema. Auch mal mehr als drei Wochen wegzukönnen. Ich kann in Museen, wann ich will und meine Fotoprojekte weiterentwickeln. Auch einen Krimi möchte ich schreiben und mit meinem Enkel mehr Zeit verbringen.