Mattwil in Feierlaune: Grosser Festakt für das neue Schulhaus

Mattwil Gedanken für die Ewigkeit der Schule Mattwil flitzen auf drei Rädern daher Am Freitagabend hat die Volksschulgemeinde Berg-Birwinken den Erweiterungsbau des Schulzentrums Mattwil eingeweiht. Nun können an einem Standort Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse beschult werden. Mario Testa 02.05.2022, 16.55 Uhr

Auf einem Dreirad bringen diese drei Schulkinder den Datenstick mit den Wünschen für das neue Schulhaus zu Schulleiter Peter Kuhn Rey. Bild: Mario Testa

Mit einer Schnitzeljagd, Pizza und Gesang feierten die Schulkinder und ihre Eltern am Freitag die Einweihung des neuen Schulhauses in Mattwil. Der Erweiterungsbau für drei Millionen Franken wurde bereits im letzten Sommer fertiggestellt. Ein Einweihungsfest war wegen der Pandemie aber nicht gut möglich und so hat die Schulgemeinde Berg-Birwinken dies nun nachgeholt.