Mattwil «Dä Brüeder vom Heinz» besingt den Thurgauer Dialekt und will die Schweiz «echli grüüsiger» machen Manfred Fries singt als «dä Brüeder vom Heinz» gerne vor Publikum. Corona erschwert das, obwohl er die Ausrüstung für Live-Auftritte aufgebessert hat. Nun hat er eine neue Single als Video verfilmt. Das Lied trägt den Namen «Dialekt Perfekt».

Auch das Matterhorn erstrahlt im Kleid des Thurgauer Wappens. Bild: PD

Sie singen in Ihrem neuen Lied über den Thurgauer Dialekt. Wurden Sie so oft auf Ihren Dialekt angesprochen oder warum haben Sie dieses Thema aufgegriffen?

Der Thurgauer Dialekt ist für mich immer ein Thema, solange in der Schweizer Musikwelt keine Thurgauer Sängerinnen oder Sänger vertreten sind. Ich werde mich stets dafür einsetzen, bis man auch Lieder mit Thurgauer Dialekt im Radio hört – das ist meine Mission. Auch wenn es am Ende vielleicht nicht ich bin, den man im Radio hört, aber irgendeine Künstlerin oder ein Künstler aus dem Thurgau muss es irgendwann schaffen und nationale Berühmtheit erlangen.

Sie singen darin scherzhaft, dass Sie die Schweiz mit dem Thurgauer Dialekt «echli grüüsiger» machen wollen. Haben Sie sich dabei von Comedian Renato Kaiser inspirieren lassen?

(lacht) Das ist tatsächlich so. Ich habe mich von einem seiner Clips inspirieren lassen und ihn aber auch kontaktiert und den Songtext zugeschickt. Ich wollte sein OK haben – was ich natürlich erhalten habe.

Was wollen Sie mit dem Song «Dialekt Perfekt» aussagen?

Ich will mit dem Thurgauer Dialekt die ganze Schweiz verzaubern. Und scherzhaft darauf aufmerksam machen, dass es ja Geschmacksache ist, ob man einen Dialekt schön findet oder nicht.

Welchen Dialekt mögen Sie selbst nicht?

Mh. Im Lied stichle ich zwar gegen viele Dialekte, aber «grüüsig» finde ich keinen. Der Berner Dialekt ist zwar lässig, aber überbewertet, meiner Meinung nach. Und auch der Zürcher Dialekt gehört nicht gerade zu meinen Favoriten.

Auf Youtube wurde das Video zum Song rund 6000-mal aufgerufen. Ist das nach dem Erfolg von «Wyfelde» nicht etwas enttäuschend für Sie?

Nein, gar nicht. Es kommt halt auch darauf an, ob ich das Lied live aufführen, es zu den Leuten bringen kann. Und natürlich auch, wie und ob die Medien darüber berichten. Zudem ist das Musikmachen nicht mein Beruf. Ich mache es aus Spass.

Sie sprechen Auftritte vor Publikum an, wie ist der Stand bei Ihnen diesbezüglich?

Im Jahr 2020 habe ich kurz vor dem Lockdown meine CD «Siebesiech» rausgebracht. Danach war ich lange still. Ich fand einfach, es passt nicht, in so einer Situation Musik zu machen. Im vergangenen Jahr habe ich meine Kreativität wieder gefunden. Ich habe sogar im Frühling ein Weihnachtslied geschrieben. Aber immer wenn es ein bisschen losging mit Auftritten, kam wieder der Hammer. So auch bei der Cliplancierung des neuen Songs «Dialekt Perfekt».

Anfang Februar 2020 bringt «dä Brüeder vom Heinz» seine neue Platte raus. Bild: Donato Caspari

Ist das nicht sehr frustrierend?

Ich hoffe auf ein besseres Jahr 2022. Aber ja, ich würde natürlich gerne vor Publikum auftreten, da ich vor allem auch im Bereich Live-Auftritt bei der Technik, der Bühnendeko und dem Licht viel investiert habe. Zudem haben wir nun auch einen Lead-Gitarristen.

Zurück zum neuen Video. Was haben Sie für Rückmeldungen dazu erhalten?

Durchwegs positive. Auch in den Kommentaren auf Youtube und aus meinem privaten Umfeld habe ich viel Positives gehört. Das Thema kommt an.

Wie sind die Dreharbeiten dazu verlaufen?

Es war ein cooler, entspannter Dreh, der sich aber arg in die Länge zog. Wir haben schon im Frühjahr damit angefangen. Man muss sich vorstellen, ich habe ja wirklich eine Schweizer Reise gemacht für den Dreh, ich war an allen Orten selbst. Aber das Wetter hat meist überhaupt nicht mitgespielt, daher brauchte es ein bisschen mehr Zeit. Das Video hatten wir im Oktober im Kasten.

Wie Sie sagten, ist «dä Brüeder vom Heinz» ein Hobby. Dennoch investieren Sie viel Geld in die Produktionen. Wie finanzieren Sie das?

Durch meine grössere Bekanntheit im Thurgau fällt es mir leichter, Sponsoren zu finden. Zudem hat mich die Gemeinde Erlen für einen Song beauftragt. Dieser Zustupf ermöglicht es mir natürlich, weitere Stunden im Studio oder Videoaufnahmen zu finanzieren.

Wie geht es nun weiter mit dem «Brüeder vom Heinz»?

Wenn alles gut läuft, werde ich auch in diesem Jahr drei Songs herausbringen. Der nächste ist im Frühling geplant.

Können Sie dazu schon etwas mehr verraten?

Nein, das ist noch streng geheim (lacht). Aber es könnte sein, dass dieses Lied in der ganzen Schweiz auf Interesse stösst, da das Thema allgemeiner ist und sich nicht ausschliesslich auf den Thurgau bezieht.

