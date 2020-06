Dank Bundesratsentscheid: Die Gemeindeversammlung vom 2. Juli in Romanshorn kann stattfinden – alle müssen jedoch eine Maske tragen Bei der Planung des Anlasses liess sich die Stadt ein Stück weit vom Prinzip Hoffnung leiten. Dank des Bundesrats ist die Rechnung am Freitag aufgegangen. Andernfalls hätten Stadtpräsident Roger Martin und seine Ratskollegen unter Umständen ein Problem bekommen. Markus Schoch 20.06.2020, 04.30 Uhr

An dieser Kirchgemeindeversammlung in der evangelischen Kirche ging es noch ohne Masken. Am 2. Juli sind sie Vorschrift für alle Beteiligten. Bild: Reto Martin 16.8.2020)

Die Stadt Romanshorn will wegen Corona weder von den üblichen Abläufen abweichen noch zuwarten. Sie lädt die Bevölkerung kurz vor den Sommerferien zu einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung ein, an der Zonenplan und Baureglement zur Abstimmung kommen. Und das obwohl dieses Vorgehen gewisse Risiken geborgen hat. Denn bis gestern waren nur Versammlungen erlaubt, an denen höchstens 300 Personen teilnehmen.

Sie seien sich dessen selbstverständlich bewusst, sagte Stadtpräsident Roger Martin am Freitagmorgen. Er und der Stadtrat würden aber davon ausgehen, dass die zur Verfügung stehenden Plätze ausreichen.

Stadtpräsident Roger Martin. Bild; Reto Martin (26.2.2020)

«Anders als Budget und Rechnung ist die Kommunalplanung weniger ein Publikumsmagnet.»

Ausserdem sei zu erwarten, dass der Bundesrat demnächst noch grössere Versammlungen erlaube, was die Landesregierung am Freitagnachmittag prompt tat.

Der Kanton sagt: Rechtlich kein Problem

Einen Weg gefunden hatte die Stadt bereits vorher, wie sie maximal 300 Personen in die 800 Personen fassende evangelische Kirche bringen könnte, ohne die bis gestern geltenden Covid 19-Vorschriften zu verletzen. Martin sagt:

«Das Schutzkonzept sieht eine generelle Maskenpflicht vor.»

Diese Vorschrift gilt auch unter den neuen Bedingungen, die der Bundesrat gestern festgelegt hat. Die Stadt bitte die Besucher, selber eine Maske mitzunehmen. Wer ohne kommt, erhält eine von der Stadt. Allen Teilnehmern der Gemeindeversammlung vorzuschreiben, dass sie Mund und Nase bedecken müssen, ist rechtlich kein Problem gemäss Auskunft beim kantonalen Departement für Justiz und Sicherheit.

Die Kirchgemeinde lässt aktuell 150 Besucher in die Kirche

Ohne Maskenpflicht läge die Obergrenze vermutlich bei 150 Besuchern - so viele lässt die evangelische Kirchgemeinde aktuell wegen Corona höchstens in die Gottesdienste. Allerdings dürften es künftig mehr sein, weil der Bundesrat gestern den Sicherheitsabstand von zwei auf eineinhalb Meter gesenkt hat.

So oder so wird die Stadt die Besucher möglichst gut in der Kirche verteilen und auch die Estrade nutzen. Die jeweiligen Zugänge sind getrennt. Alle müssen sich dort die Hände desinfizieren. Martin sagt:

«Lückenloses Contact Tracing ist durch die Anwesenheitskontrolle sichergestellt.»

Die Stadt hätte die Vorlage auch an die Urne bringen können, wie es aktuell dieses Wochenende Uttwil mit der Rechnung macht. Damit wäre keine Diskussion mehr möglich gewesen, was im Fall der Kommunalplanung nicht angehe, sagt Martin.

Stimmbürger sollen nochmals Fragen stellen können

«Sie ist eines der wichtigsten strategischen Steuerungsinstrumente des Stadtrats für die Entwicklung der Stadt und daher von grosser Bedeutung. Es ist eine komplexe Materie.» Nach verschiedenen öffentlichen Sprechstunden zum Thema sollten die Stimmbürger jetzt nochmals Fragen stellen und sich aus erster Hand informieren lassen können.

Den Anlass zu verschieben, habe der Stadtrat diskutiert, aber nicht für nötig befunden, sagt Martin. «Mit unserem Schutzkonzept erfüllen wir die Auflagen.»