Markierungen statt Tempo-30-Zonen in Schönenberg Der Gemeinderat Kradolf-Schönenberg hat beschlossen, auf die von Einwohnern in einer Petition geforderten Tempo-30-Zonen im Thurfeld zu verzichten. Die Verkehrssicherheit soll auf andere Weise erhöht werden. Hannelore Bruderer 25.04.2020, 04.10 Uhr

Die Thurfeldstrasse in Schönenberg wird keine Tempo-30-Zone. Bild: Georg Stelzner

Rund 50 Petitionäre forderten im Herbst 2018 Tempo-30-Zonen im Bereich Thurfeld in Schönenberg an der Thur. Solche wird es nun aber nicht geben. Der Gemeinderat ergreift jedoch andere Massnahmen zur Verkehrsberuhigung.

In der Frage, ob es in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg weitere Tempo-30-Zonen geben soll, ist die Bevölkerung gespalten. Nach einer Petition von Anwohnern zur Schaffung einer Tempo-30-Zone im Gebiet zwischen Thurfeldstrasse und Poststrasse, ist der Gemeinderat tätig geworden und hat ein Expertengutachten erstellen lassen.

Tempolimit wird grossteils eingehalten

Die vorgenommenen Messungen zeigten, dass rund 85 Prozent der Fahrzeuge mit Tempo 40 oder noch langsamer unterwegs waren, eine Tempo-30-Zone also nicht zwingend eingerichtet werden müsse. Die Fachleute bescheinigten aber auch, dass eine Tempo-30-Zone möglich wäre und zur Sicherheit beitragen könnte.

«Auch im Gemeinderat haben wir das Thema kontrovers diskutiert», sagt Gemeindepräsident Heinz Keller. «Um die Meinung aller Interessierten abzuholen, entschieden wir uns, im Anschluss an die ausserordentliche Gemeindeversammlung am 24. September 2019 eine Informationsveranstaltung durchzuführen.»

Auch dort gingen die Meinungen weit auseinander. Von der Konsultativabstimmung erhoffte sich der Gemeinderat ein klares Zeichen. Die Pro- und Contra-Voten waren jedoch recht ausgeglichen.

Appell an die Eigenverantwortung

Zwei Wochen später traf eine weitere Petition mit rund 180 Unterschriften ein mit dem Ziel, Tempo-30-Zonen in Schönenberg zu verhindern und stattdessen an ein rücksichtsvolles Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu appellieren.

«Dies, aber auch die Tatsache, dass der Gemeinderat den Einwohnern ihre Eigenverantwortung nicht abnehmen kann, gab den Ausschlag, den Plan für weitere Tempo-30-Zonen vorerst fallen zu lassen», erklärt Keller.

Auch eine Frage der Kosten

Leer ausgehen werden die Einwohner, die sich für eine Verkehrsberuhigung in ihren Quartieren starkgemacht haben, jedoch nicht. In den nächsten Wochen werden auf den entsprechenden Strassen farbige Markierungen angebracht, wie sie bereits an anderen Stellen in der Gemeinde existieren.

Breite Leitstreifen an den Seiten der Fahrbahn sollen diese optisch verkleinern, Schachbrettmuster vor Verzweigungen auf eine Temporeduktion aufmerksam machen.

«Diese Markierungen haben den Vorteil, dass sie weit günstiger sind als bauliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung. Um zu prüfen, ob diese Lösung die erwünschte Wirkung erzielt, werden wir erneut Messungen durchführen», sagt der Gemeindepräsident.