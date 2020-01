Marie Schmid, die älteste Zihlschlachterin, feiert den 100. Geburtstag Gemeindepräsidentin Heidi Grau besucht die im Alters- und Pflegeheim Sattelbogen in Bischofszell lebende Jubilarin und überreicht ihr einen Blumenstrauss. Georg Stelzner 10.01.2020, 15.05 Uhr

Heidi Grau, Gemeindepräsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf, und Urs Koller, Institutionsleiter im Sattelbogen, gratulieren Marie Schmid zum 100. Geburtstag. Bild: Georg Stelzner

Als Marie Schmid am 10. Januar 1920 das Licht der Welt erblickt, erholt sich Europa gerade vom Ersten Weltkrieg. Als junge Frau erlebt sie die Bedrohung durch die nächste kriegerische Katastrophe, und in den folgenden acht Jahrzehnten wird sie Zeugin von Veränderungen, wie es sie vorher in diesem Ausmass und in dieser Rasanz nie gegeben hat.