«Man hat uns permanent in den Rücken geschossen»: Wie eine Salensteiner Bauernfamilie seit Jahren für die Aussiedelung ihres Hofes kämpft Ein Schützenverein vermiest Corinna und Peter Hutterli den Umzug ihres landwirtschaftlichen Betriebes vom Zentrum an den Rand des Dorfes. Martina Eggenberger Lenz 31.08.2020, 18.00 Uhr

Corinna und Peter Hutterli mit Sohn Daniel vor dem Hof. Bild: Andrea Stalder (Salenstein, 20. August 2020)

Man könnte den Glauben an den Rechtsstaat verlieren, wenn man sich mit der Geschichte von Corinna und Peter Hutterli befasst. Es ist die verzweifelte Geschichte einer Bauernfamilie, die langfristig ihre Existenz sichern will. Und es ist wahrscheinlich auch eine Geschichte über Missgunst und Schikane.

In siebenter Generation führen Hutterlis ihren Hof in Salenstein. Mit Sohn Daniel ist die achte Generation in den Startlöchern. Knapp 60 Milchkühe stehen im Stall. Davon lebt der Betrieb. Mitten im Dorf «buuret» die Familie. Keine Weide weit und breit. Jedoch rundherum Wohnhäuser, Verkehr, schräg vis-a-vis das Gemeindehaus. Das Platzbedürfnis sei mit der Zeit immer mehr gestiegen, erzählt das Paar. Es wurde eng. So eng, dass Hutterlis mit der Planung einer Aussiedelung ihres Hofs ins Adelmoos am südlichen Dorfrand begannen.

Die Visiere stehen, das Dorf wundert sich

Der Grundstein für den Neuanfang wurde im Rahmen der Güterzusammenlegung vor elf Jahren gesetzt. Damals sind die Landeigentümer zusammen gekommen, um zu diskutieren, wie der Grundbesitz im Dorf besser gebündelt werden kann. Hutterlis gelangten mit einer ersten Bauanfrage an den Kanton. Die Signale waren positiv. Von der Gemeinde, die an einer Aussiedelung des Hofs wegen der Immissionen und der Möglichkeit für verdichtetes Bauen hätte interessiert sein müssen, fühlte sich die Familie allerdings schon damals nicht unterstützt.

Die Familie forciert die weitere Planung, zumal ihr seit Januar 2013 das besagte Land offiziell gehört. Ein Jahr später werden die Visiere gestellt. Zwei weitere Monate dauert es, bis die Gemeinde endlich das Baugesuch für die landwirtschaftliche Siedlung publiziert. Die Behörde scheint mit dem internen Kleinkrieg um die Absetzung des Gemeindepräsidenten Roland Streit absorbiert. Die Bevölkerung, die zwischenzeitlich nicht informiert wird, wundert sich.

Auf Druck der Öffentlichkeit gibt es eine Informationsveranstaltung zum Bauvorhaben. Fünf Einsprachen sind die Antwort. Opposition gibt es von den zwei örtlichen Schützenvereinen, den Umweltverbänden und Privaten. Die Beteiligten sitzen an den runden Tisch. Insbesondere die Argumente der Umweltverbände sind so stichhaltig, dass das Projekt überarbeitet und redimensioniert wird. Die Einpassung ins Landschaftsbild wird optimiert.

Hutterlis wollen nicht auf der Munition sitzen

Die Schützen fragen Hutterlis an, ob sie in deren geplanten Wohnhaus einen Munitionskeller einbauen dürfen. Doch auf so einem Pulverfass will die Familie nicht sitzen. Im März 2016 gehen Hutterlis davon aus, dass sie mit dem zweiten ein bewilligungsfähiges Projekt eingereicht haben. Die Standschützen erhöhen den Druck. Ein Gemeinderat will der Familie sogar einen zum Verkauf stehenden Hof in einer anderen Gemeinde schmackhaft machen.

Etwas mehr als 100 Meter liegen zwischen dem Schützenhaus, das die Stand- und die Militärschützen nutzen, und dem für das neue Wohnhaus vorgesehenen Standort. Hutterlis sagen:

«Für uns war das gar nie ein Thema. Wir können und müssen mit Schiesslärm leben.»

Sie sympathisieren mit dem Sport. Einer der Söhne ist selbst im Militärschützenverein. Sie lassen zu, dass über ihr Land geschossen wird. Nehmen Rücksicht beim Güllen und Mähen. Das Einvernehmen sei immer gut gewesen. Doch die Standschützen scheinen der Sache nicht zu trauen. Sie fordern ein Gutachten, um ihren Schiesslärm zu legitimieren, es gibt Begehungen. Und am Ende trotzdem wieder eine Einsprache.

Siloballen mitten im Dorf. Bild: Andrea Stalder

Der Kanton weist diese ab und bewilligt das Projekt. Nur erfahren das Hutterlis lange nicht. Erst als die Rechnung ins Haus flattert, merken sie, dass etwas nicht stimmen kann. Der Gemeinderat hat ihre Baubewilligung einfach zurückgehalten. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Fakt ist: Zwei Mitglieder des Gemeinderates gehören den Standschützen an. Peter Hutterli schreibt dem Schützenpräsidenten einen Brief zur Verlesung an der Generalversammlung. Es ist ein Appell ans Miteinander. Schliesslich kennt er einige der Exponenten, die gegen ihn arbeiten, schon sein halbes Leben. Das Schreiben wird unter den Tisch gekehrt.

Die Schützen im Rat werden in den Ausstand gezwungen

Nach dem ersten Lärmgutachten, das besagt, dass alle Grenzwerte eingehalten werden, fordern die Schützen ein zweites und drittes ein. Es ist nicht mehr klar, welcher Gemeinderat wann welchen Hut trägt. Der Rechtsdienst des Kantons rät der Bauernfamilie zu einer Aufsichtsbeschwerde. Die Behördenmitglieder, die befangen sind, werden in den Ausstand gezwungen. Ein dritter folgt freiwillig.

Der Gemeinderat ist nicht mehr beschlussfähig – zum Pech von Hutterlis, denn jetzt beginnt das Verfahren von vorne. Es braucht einen neuen Baubewilligungsentscheid und es gibt wieder Verzögerungen. Im März 2019 hätten Hutterlis schliesslich fast schon den Champagner aufmachen können. Das DBU weist die Einsprachen ab, der Baubewilligung steht nichts mehr im Weg. Ausser einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht, von welcher die Standschützen prompt Gebrauch machen. Wieder Schriftverkehr, erneut ein Augenschein, noch mehr Diskussionen.

Verwaltungsgericht sagt: «Nicht einspracheberechtigt»

Hutterlis hätten verzweifeln können. «Aber wir sind eine Kämpferfamilie», sagt Corinna Hutterli. Dann die erlösende Botschaft: Das Verwaltungsgericht schmettert alle angelasteten Punkte ab. Und: Die Schützen seien gar nicht einspracheberechtigt, da sie weder Eigentümer noch Mieter des Schützenhauses seien. Es gehört der Gemeinde. Die Schützen anerkennen die Niederlage nicht. Sie ziehen den Fall diesen Sommer vor Bundesgericht weiter. Peter Hutterli stellt kopfschüttelnd fest:

«Es ist nur noch zleidwerchen.»

Im Dorf solidarisieren sich immer mehr mit der Bauernfamilie. In Leserbriefen im Lokalblatt ist von einer «Schande für Salenstein» die Rede. Zum Leidwesen der Dorfgemeinschaft könne es in diesem Rechtsstreit nur Verlierer geben. Die Militärschützen, der zweite Schützenverein, stellen sich öffentlich hinter Hutterlis. Diese sagen, sie würden bis zum letzten Moment auf Einsicht hoffen. «Wir wollen einfach nur arbeiten und unserem Sohn eine Zukunft ermöglichen.»

Der Gemeinderat möchte zu den geäusserten Vorwürfen keine Stellung nehmen. Er beruft sich auf das laufende Verfahren. Gleich lässt sich die Standschützengesellschaft verlauten.