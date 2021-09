Schule Regio Märwil vertagt die Schulhaus-Einweihung

Märwil «Wir wollen allen den Zugang ermöglichen» – Schulgemeinde Regio Märwil sagt Schulhauseinweihung ab Am Samstag, 25. September, war die Einweihungsfeier für den Erweiterungsbau des Primarschulhauses in Märwil geplant. Diese Feier hat die Behörde nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Mario Testa 22.09.2021, 16.15 Uhr

Eines der beiden neuen Klassenzimmer im neuen Dachgeschoss des Primarschulhauses in Märwil. Bild: Mario Testa

Im Erweiterungsbau – also der Aufstockung auf das bestehende Schulhaus – wird bereits unterrichtet. Zwei Klassenzimmer, zwei Gruppenräume sowie eine grosse Bibliothek konnte die Primarschulgemeinde dank der Erweiterung des Primarschulhauses Märwil dazu gewinnen. Den Kredit über 2,4 Millionen Franken für das Bauvorhaben hatte der Souverän im März 2019 nach intensiver Debatte knapp angenommen.

Die neue Bibliothek im Dachgeschoss. Bild: Mario Testa

Es folgte eine Stimmrechtsbeschwerde wegen angeblicher mangelhafter Kommunikation der Behörde. Die Beschwerdeführer scheiterten jedoch vor allen Instanzen und so konnte im vergangenen Sommer der Erweiterungsbau in Angriff genommen werden. Seit diesem Schuljahr ist er nun in Betrieb. Die Fertigstellung wollte die Schulgemeinde mit einer Einweihungsfeier am 25. September auch gebührlich zelebrieren.

Zertifikatspflicht oder Schutzkonzept sind keine Option

Daraus wird nun nichts, die Schulbehörde hat die Feier auf unbestimmte Zeit verschoben. «Wir wollen, dass alle, die möchten, an der Feier teilnehmen können. Das ist derzeit einfach nicht möglich», sagt Schulpräsidentin Renata Franciello.

«Würden wir den Anlass zertifikatspflichtig machen, wären einige Menschen davon ausgeschlossen. Ohne Zertifikat wären wiederum die Kapazitäten beschränkt.»

Renata Franciello, Schulpräsidentin Primarschulgemeinde Regio Märwil. Bild: Mario Testa

Da sie aber mit sehr vielen Gästen an der Einweihungsfeier rechnet, sei auch dieser Weg mit Distanzhalten in der Festwirtschaft momentan nicht gangbar. Dazu kämen auch in der Primarschulgemeinde Regio Märwil mehrere Quarantänefälle von Schulkindern. «Das war auch ein Grund für unseren Entscheid, wenn auch nicht der Hauptgrund», sagt Franciello. Die Situation habe sich auch bereits wieder etwas beruhigt. «Aber dennoch sind die Lehrpersonen derzeit mit dieser Thematik so stark beschäftigt, dass sie keine Kapazitäten für eine Festvorbereitung haben.»

«Wir werden die Einweihungsfeier nachholen, sobald es wieder möglich ist ohne Einschränkungen», sagt die Schulpräsidentin. Es bestehe ja auch keine Dringlichkeit für die Feier. «Auch wenn ein Fest in der Gemeinschaft derzeit sicher sehr wichtig ist.»