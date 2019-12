Märstetter stimmen sich mit Schauspielern im Wald aufs Weihnachtsfest ein Hunderte von kleinen und grossen Besuchern besuchten den Märstetter Weihnachtsweg. 170 Personen wirkten als biblische Figuren verkleidet mit am Schauspiel im Wald. Werner Lenzin 09.12.2019, 11.20 Uhr

Diese Gruppe hat Brot in der Weihnachtsbäckerei gebacken. (Bild: Werner Lenzin)

170 Frauen und Männer aus Märstetten und Amlikon kleiden sich in den frühen Abendstunden des zweiten Adventssonntags als biblische Figuren. Voraus-gegangen waren Hunderte Stunden Vorbereitungsarbeiten unter der Leitung von Jacqueline Narbel.

An 24 Orten rund um den Wisterenweiher und im südlich gelegenen Wald richten sie sich ein, bevor der grosse Besucherstrom an ihnen vorbeizieht. Musikanten der Musikgesellschaft Märstetten empfangen die vielen Besucher auf dem Waldfestplatz mit weihnachtlichen Klängen. Pfarrer Tobias Arni und Gemeindeleiter Armin Ruf begrüssen die Teilnehmer: «Für viele ist der Weihnachtsweg ein vertrauter und überschaubarer Weg und mitten im Advent lassen wir uns ein auf das sichere Wissen, dass Weihnachten kommt.»

Mutter und Kind in der Weihnachts-Wäscherei. (Bild: Werner Lenzin)

Sie erinnern, dass die Bilder einstimmen auf die grosse Freude: An Weihnachten öffnet sich der Himmel, ein kleines Kind wird in einem armseligen Stall geboren und Gott selbst wird Mensch. Arni zieht Parallelen: «Die Stationen unseres eigenen Lebens liegen nicht so klar und eindeutig vor uns wie die Stationen des Weihnachtsweges».

Handwerker und Zimmermannsfamilie

Der Zug setzt sich in Bewegung rund um den Wisterenweiher, auf dem sich die viele Fackeln am Wegrand zauberhaft spiegeln, zur Fuchsbühlhütte und zum Schützenhaus. Unterwegs tauchen Figuren aus der Weihnachtsgeschichte auf, zusammen mit Pferden und Eseln. Man passiert ein wasserschöpfendes Ehepaar am Brunnen, Flöten spielende Kinder, Körbe flechtende Handwerker, die Weihnachtsbäckerei mit der Mühle, Holzer und eine in die Arbeit vertiefte Zimmermannsfamilie.

Am Ende des Weges warteten Maria und Josef im Stall vor der Krippe. Im Schützenhaus gibt es warme Getränke und Grillwürste, bei einem gemütlichen Zusammensein lässt man das vorweihnachtliche Erlebnis ausklingen.