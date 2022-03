Märstetten: Gewerbeverein plant Ausstellung im September

Märstetten Wechsel an der Spitze des Gewerbevereins: Präsident Urban Bernhardsgrütter tritt nächstes Jahr zurück Der Gewerbeverein Märstetten ist im vergangenen Jahr um drei weitere Mitgliedsfirmen gewachsen. Dieses Jahr plant er eine grosse Ausstellung im September und kommendes Jahr stehen Ersatzwahlen an. Werner Lenzin 15.03.2022, 12.00 Uhr

Der Vorstand des Gewerbevereins Märstetten: Jan Knus, Präsident Urban Bernhardsgrütter, Kassier Reto Isler, Luzian Schmid, Ernst Boltshauser und Aktuar Peter Pupikofer. Bild: Werner Lenzin

Nach zweijähriger Pause konnte Präsident Urban Bernhardsgrütter die Mitglieder des Gewerbevereins Märstetten am vergangenen Dienstag wieder zu einer physischen Zusammenkunft im «Rössli» begrüssen. 36 Mitglieder, drei Freimitglieder und sieben Gäste ermuntert der Präsident dazu: «Die Pandemie und auch der heutige Krieg in Europa stimmen sehr nachdenklich, trotz all dieser Weltprobleme sollten wir gemeinsam nach vorne schauen und zuversichtlich sein.» Er forderte die Gewerbetreibenden auf: