Riesiege Wasserrutsche in Märstetten: Rutsch und Flutsch

Märstetten Rasanter Rutsch über 110 Meter: Neu gibt es sogar eine Zeitmessung Mitte August veranstaltet der Verein «Vollgas 8560» ihren beliebten Wasserplausch. Dank der Verschnaufpause konnten sie sich für dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen. Johanna Lichtensteiger 06.08.2021, 11.32 Uhr

Nach einer langen Pause kommen die Rutschbahnen am Ottenberg zurück. Bild: Andrea Stalder

Beim Evenhüsli in Märstetten kann endlich wieder gerutscht werden. Nach einer Zwangspause kann der Verein «Vollgas 8560» sein Event «Rutsch & Flutsch» vom 13. bis am 15. August durchführen. Die Ausgabe 4.1 findet über drei Tage verteilt statt, um der Personenbegrenzung von 500 Personen gerecht zu werden. Das Gelände wird klar eingegrenzt, um die Personen zählen zu können.

Jeweils von 11 Uhr bis zum Sonnenuntergang stehen den Rutscherinnen und Rutscher zwei 110 Meter lange Bahnen mit Startrampe zur Verfügung. In der Festwirtschaft kann das Beisammensein allerdings mit musikalischer Begleitung bis in die späten Stunden genossen werden. Präsident Luzian Schmid freut sich besonders, in diesem Jahr eine Zeitmessung einzuführen. «Ob wir täglich eine Bestenliste erstellen, wissen wir noch nicht. Das Ziel ist aber, dem Anlass damit einen weiteren Reiz zu verleihen.» Finanziert wird der Anlass mit Rutsch-Tickets ab fünf Franken und von Sponsoren.

Der Verein hofft, durch die Verteilung über drei Tage allen Besucherinnen und Besuchern eine unterhaltsame Zeit zu bieten und sie lassen sich auch nicht vom Wetter stoppen. Getreu ihrem Motto «Nass wirsch sowieso!» plant der Verein, den Anlass auch bei Regen durchzuführen. «Um trotzdem nachsichtig mit unserem Wasserverbrauch zu sein, haben die Rutschbahnen eine Wasserzirkulation. Jeden Tag füllen wir Frischwasser in die Becken und lassen dieses dann zirkulieren, der Umwelt zuliebe», sagt der Luzian Schmid. Solche und weitere Optimierungen an der Rutschbahn wurden vorgenommen und der junge Verein plant, den Anlass auch in der Zukunft weiter durchzuführen. Laut dem Präsidenten hätten sie auch eine mögliche Schneebar im Auge. Leider sei diese aber zu wetterabhängig, um die Durchführung jetzt schon festzulegen.