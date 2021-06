Märstetter Schulbürger sagen Ja zur Schulhauserweiterung

Märstetten Primarschulgemeinde: Stimmbürger sagen Ja zu 2,4 Millionen Kredit für eine Schulhauserweiterung Ohne Gegenstimme genehmigen die Schulbürger der Primarschule Märstetten die Rechnung 2020. Zudem wird es eine Schulhauserweiterung geben. Den Kredit über 2,4 Millionen Franken genehmigte der Souverän ebenfalls. Werner Lenzin 30.06.2021, 16.40 Uhr

So soll der Erweiterungsbau des Primarschulhauses aussehen. Visualisierung: PD

«Wir treffen uns zahlenmässig im Rahmen der vergangenen Jahre», sagt Schulpräsident Pius Hollenstein bei der Begrüssung der 20 Stimmberechtigten in der Turnhalle der Schulanlage Regelwiesen am Dienstagabend. Wichtigstes Traktandum ist neben der Genehmigung der von Schulpflegerin Jeannette Künzli vorgelegten Rechnung 2020 der Primarschule Märstetten (siehe Kasten) die Zusage zu einem Kredit in der Höhe von 2,4 Millionen Franken für die Aufstockung des Schulhaus-Traktes B.