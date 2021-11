Märstetten «Politik wird mit dem Brauchtum vermischt und das ist nicht gut»: Silvestertreichler wollen nichts mit Massnahmegegnern zu tun haben Sepp Rüegg ist Treichler mit Leib und Seele. Doch derzeit wird das Brauchtum mit Massnahmekritikern in Verbindung gebracht. Das sei nicht gut, sagt Rüegg. Denn die Märstetter Treichler leben ein Brauchtum. Mit Politik habe dies wenig zu tun. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.20 Uhr

Sepp Rüegg schwingt am Hiläri konzentriert seine Treicheln. Bild: Mario Testa (13. Januar 2015)

Immer am Silvestermorgen ab 4 Uhr läuten in Märstetten die Glocken. Aber nicht die der Kirche. Nein, in Märstetten gehen traditionell seit 1982 die Silvestertreichler durchs Dorf und läuten mit ihren Treicheln das alte Jahr aus und das neue ein. Sepp Rüegg ist Vorstandsmitglied der Silvestertreichler. Für ihn ist es ein Hobby, eine Leidenschaft – und vor allem ein Brauchtum, das er pflegt.

Doch derzeit sind die Treichler hauptsächlich in Zusammenhang mit Massnahmegegnern in aller Munde. Rund 4000 Treichler gebe es in der Schweiz, erzählt Rüegg. An den Demonstrationen sind aber jeweils nur sehr wenige Treichler vertreten. «Sie sind halt die lautesten», sagt Rüegg und «generieren entsprechend viel Aufmerksamkeit». Aber im Verhältnis zu allen Treichlern, die das Brauchtum pflegen, seien die Freiheitstrychler eine sehr kleine Gruppe. Die Freiheitstrychler würden das Brauchtum verpolitisieren und es auch instrumentalisieren.

Die Folgen einer Vermischung könnten negativ sein

Grundsätzlich, sagt Rüegg, sei es legitim, seine Meinung zu äussern, aber in der Öffentlichkeit werden nun die Freiheitstrychler, die die Glocken für politische Zwecke nutzen, mit dem Brauchtum vermischt «und das ist nicht gut». Rüegg denkt dabei auch an die Folgen, die so eine Vermischung für künftige Treichleranlässe haben kann. Schliesslich haben die Märstetter Silvestertreichler im Jahr 2017 das Eidgenössische Schellen- und Trychlertreffen organisiert.

«Bei solchen Anlässen ist man auch immer auf Sponsoren angewiesen», sagt er. Da sei es nicht gut, wenn das Gefühl entsteht, Treichlerinnen und Treichler seien per se Massnahmegegner. Diese Vermischung schade allenfalls dem Brauchtum.

Sepp Rüegg, Mitglied bei den Silvestertreichlern Märstetten. Bild: Mario Testa

«Die Freiheitstrychler wollen das Brauchtum nicht kaputtmachen, davon bin ich überzeugt. Sie nutzen das Schellen einfach für ihre Zwecke und für die Aufmerksamkeit.»

In Märstetten selbst scheint es aber klar zu sein, dass die Silvestertreichler nicht automatisch mit den Freiheitstrychlern in einen Topf geworfen werden dürfen. Rüegg zumindest ist im Dorf noch nie auf diese Verbindung angesprochen worden, sagt der 52-Jährige. Zudem seien die Freiheitstrychler auch nicht in einem Verein. «Wer auf die Website geht, sieht, dass sie Sponsoren suchen für die Ausrüstung. Wären sie in einem Verein, hätten sie die Ausrüstung bestimmt», mutmasst Rüegg.

Als Massnahme gegen Streiche

In Märstetten ist der Brauch offenbar entstanden, weil sich die Märstetter an Bubenstreichen in der Silvesternacht störten. «Man sagt, es seien etwa Fensterläden ausgehängt worden.» Durch den Umzug der Treichler durch das Dorf hätten diese Streiche ihr Ende gefunden. Mittlerweile sind die knapp 30 aktiven Silvestertreichler längst zur Tradition geworden und haben auch unter dem Jahr ihre Einsätze, etwa bei Hochzeiten oder auch am Hiläri.

Ganz ursprünglich wurde mit den Treicheln die bösen Geister vertrieben und in diesem Glauben daran, etwas mit den Treicheln, mit dem Lärm zu bewirken, sieht Rüegg schon Ähnlichkeiten zu den Freiheitstrychlern. Aber eben: Das eine ist Brauchtum, das andere Politik. Für Sepp Rüegg ist das ein Unterschied, der auch so bleiben soll.

Die Märstetter Treichler haben sich jedenfalls diese Woche an einer Sitzung dazu entschieden, dass sie nach einem Jahr Coronapause nun wieder die Treicheln an Silvester schultern werden und den Umzug morgens um 4 Uhr durchführen.

Alles rund um die Treichel Zwischen 500 und 5000 Franken kann so eine Treichel kosten. Die Märstetter ziehen mit zwei Treicheln an einem Joch durchs Dorf. Es gebe aber je nach Region in der Schweiz sehr unterschiedliche Methoden, wie man die Glocken schwingt. Manche haben sie um den Bauch, andere um die Oberschenkel gebunden. «Und die Walliser etwa, bei denen ist so ein Umzug sehr lebhaft, das ist wirklich sehr unterschiedlich», erklärt Rüegg. Der Unterschied zur Glocke ist übrigens, dass diese gegossen werden. Treicheln hingegen werden aus einem Blech gehämmert und zusammengeschweisst. (sba)

