Ein Jahr bis zum Fest: Märstetten plant Kantonales Musikfest

Für die 54 Thurgauer Musikvereine, die dem Kantonal-Musikverband angeschlossen sind, gilt eine Teilnahmepflicht am Kantonal-Musikfest. Zu ihnen werden auch noch Gastvereine stossen. «Wir rechnen mit knapp 60 Vereinen und 2000 Musikantinnen und Musikanten», sagt Verbandspräsidentin Ruth Gubler. Die Veranstalter hoffen auf rund 10'000 Besucher am dreitägigen Fest vom 9. bis 11. Juni 2023. Am Freitagabend wird das Fest am Dorfanlass offiziell eröffnet, am Samstag und Sonntag finden die Wettspiele und ein Rahmenprogramm statt. (mte)



www.tkmf2023.ch