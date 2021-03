Märstetten Neuartiger Gottesdienst: Die Musik steht im Zentrum In der evangelischen Kirche Märstetten führten am Sonntagabend eine Sängerin, ein Organist und der Pfarrer eine neue Art des Gottesdienstes auf. Im Zentrum bei «Klangfülle» stand die Musik, das gesprochene Wort diente zur Umrahmung des Anlasses. Manuela Olgiati 01.03.2021, 14.22 Uhr

Mezzosopranin Marike Potts und der Märstetter Organist Markus Schmid stellen die Musik, den Klang und die Lieder ins Zentrum des neuen Gottesdienstes «Klangfülle». Bild: Manuela Olgiati

Eine neue Art Gottesdienst und eine neue Art der Erfahrung soll es sein. Die «Klangfülle», die am Sonntag erstmals in der evangelischen Kirche Märstetten aufgeführt wurde, ist ein musikalisches Hörerlebnis. «Klangfülle» betont in erster Linie die Botschaft der Musik und in zweiter Linie das Wort Gottes. «So richtig traditionell evangelisch-reformiert ist es eigentlich umgekehrt», sagt Pfarrer Tobias Arni an diesem Abendgottesdienst. Nicht so bei der «Klangfülle». Hier stehe die Musik im Zentrum des Gottesdienstes.