Teure Sanierung: 5,6 Millionen für die Märstetter Ortsdurchfahrt

Märstetten Kanton und Gemeinde investieren 5,6 Millionen in die Hauptstrasse In den kommenden eineinhalb Jahren will der Kanton Thurgau die Hauptstrasse in Märstetten sanieren. Für den Langsamverkehr soll sich die Situation deutlich verbessern. Schwierig dürfte es jedoch für die Marschmusik-Strecke des Kantonal-Musikfests 2023 werden. Mario Testa 10.12.2021, 16.15 Uhr

Die Ortsdurchfahrt in Märstetten wird komplett saniert. Vor allem für den Langsamverkehr wird die Situation verbessert. Bild: Mario Testa

Kerzengerade verläuft die Bahnhof- und später die Kreuzlingerstrasse in Märstetten vom Kreisel beim Bahnhof bis hoch zur Webergasse. Diese Ortsdurchfahrt will der Kanton in den kommenden eineinhalb Jahren sanieren. «Die Strasse hat etwa ihr Lebensende erreicht. Der Belag ist durch», sagt der zuständige Projektleiter Jürg Schär beim kantonalen Tiefbauamt. «Deshalb haben wir ein Betriebs- und Gestaltungskonzept verfasst, basierend auf diesem nun das Bauprojekt ausgearbeitet wird.»

Susanne Vaccari-Ruch, Gemeindepräsidentin Märstetten. Bild: Mario Testa

«Das Budget für die Sanierung beträgt rund 5,6 Millionen Franken, wobei die Gemeinde etwa 1,35 Millionen davon übernehmen muss.»

Die Gemeinde nützt die Sanierung um ihrerseits Werkleitungen zu erneuern, sagt Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch. «Wir freuen uns darauf, dass das nun endlich klappt. Es gab auch schon Wasserrohrbrüche in diesem Bereich. Die entsprechenden Kredite hat der Souverän schon vor einigen Jahren gesprochen.» Noch bis am 22. Dezember liegen die Pläne für die Sanierung im Gemeindehaus in Märstetten öffentlich auf – es ist ein faustdicker Packen Pläne, insgesamt 19 Dokumente befinden sich in der Mappe.

Augenmerk auf den Langsamverkehr

Speziell für die Velofahrer und Fussgänger soll die Sanierung Verbesserungen bringen. «Wir verbreitern die Strasse um einen halben Meter, dafür gibt es dann auf beiden Strassenseiten je eineinhalb Meter breite Radstreifen», sagt Jürg Schär. Dazu habe man im Rahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts auch die Fussgängerströme analysiert und auf Basis dieser Daten die Zebrastreifen neu platziert.

Jürg Schär, Projektleiter kantonales Tiefbauamt Thurgau. Bild: Mario Gaccioli

«Drei dieser Fussgängerüberquerungen werden zusätzlich mit Fussgängerschutzinseln ausgerüstet.»

Auch die beiden Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt werden neu platziert. Die südliche kommt etwas näher beim Bahnhof zu liegen, die nördliche vor der Schulanlage Weitsicht. «Die Bushaltestellen werden zudem behindertengerecht mit erhöhten Kanten erstellt.» Speziell für den motorisierten Verkehr wird künftig sein, dass keine Mittellinie mehr auf der Strasse eingezeichnet ist, es gibt eine sogenannte Kernfahrbahn.

Mitsprache der Gemeinde und Schule

Im Zuge der Projektierung habe der Kanton auch die Anliegen der Gemeinde und der Schulgemeinde angehört und einfliessen lassen. «Wir haben versucht, diese Wünsche aufzunehmen», sagt Jürg Schär und Susanne Vaccari spricht von einem gelungenen Miteinander. Schär rechnet damit, dass der Baustart im Frühling erfolgen kann, vorausgesetzt es gehen keine Einsprachen ein. Mit dem Abschluss der Sanierung rechnet er im Spätherbst 2023.

Wie am Kantonal-Musikfest in Kradolf 2019 werden 2023 auch in Märstetten die Musikvereine über die Hauptstrasse marschieren. Bild: Andrea Stalder

Aufgrund der langen Bautätigkeit ergibt sich ein Problem, von dem auch Schär erst seit diesem Montag weiss. Die Musikgesellschaft Märstetten wird im Juni 2023 das Thurgauer Kantonal-Musikfest veranstalten. Und dann braucht sie die Bahnhofstrasse für die Durchführung der Parademusik. «Bis dann sind wir mit den Bauarbeiten sicher noch nicht fertig», sagt Jürg Schär. «Aber wir versuchen, unsere Termine so zu legen, dass die Strecke dann zumindest frei ist. Anfang kommenden Jahres – wenn wir wissen, ob Einsprachen eingegangen sind – besprechen wir das mit den Vertretern der Musikgesellschaft.»