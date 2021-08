Grosse Bühne für junge Nationalturner - am Samstag ist Wettkampf

Märstetten Junge Turner messen sich erneut in Märstetten, dieses Jahr mit dem vollen Programm Am Samstag, 21. August, findet in Märstetten der Jugend-Nationalturntag statt. Während vergangenes Jahr nur die Vornoten geturnt werden konnten, soll diesmal wieder ein vollwertiger Wettkampf stattfinden können. 17.08.2021, 16.05 Uhr

Zwei Jungturner messen sich im Sägemehl. Bild: PD/Felix Walker

(red) Für die Thurgauer Riegen gilt es endlich wieder ernst. Nachdem der Thurgauer Nationalturntag vom 24. April in Eschenz abgesagt werden musste, ist der Jugendwettkampf in Märstetten umso bedeutender. Der ungewohnt späte Saisonstart scheint jedoch bei den meisten Riegen Zuspruch gefunden zu haben. Bis dato sind 185 Athleten aus 21 Vereinen aus der ganzen Deutschschweiz gemeldet für die Wettkämpfe am Samstag.

Wegen der Pandemie fanden diese im vergangenen Jahr noch in abgespeckter Version als Vornoten-Wettkampf statt. Dieses Jahr kommt es nun aber auch zu Zweikämpfen im Sägemehl. Die Ausdehnung des Starterfeldes auf die Kategorie A macht den Wettkampf zudem attraktiver und wird auch mehr Zuschauer auf den Wettkampfplatz locken.

Überblickbares Wettkampfgelände

Das Märstetter OK rund um Riegenleiter Christoph Kiser organisiert den Anlass nun zum zweiten mal in Folge. Mit überblickbarem Aufwand wird auf der Schulanlage Weitsicht in Märstetten ein Wettkampfgelände hergerichtet, welches den Anforderungen der Wettkämpfer genügen wird. Dank der Unterstützung einer Vielzahl von Gönnern und Sponsoren wird am Ende jeder Turner eine Ehrengabe mitnehmen können.

Der Wettkampf der Leistungsklassen startet um 8 Uhr, die Jugendturner werden ab 10 Uhr gefordert. Ab 17 Uhr findet die Rangverkündigung statt. Für Wettkämpfer und Gäste steht tagsüber eine Festwirtschaft bereit.