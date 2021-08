Märstetter Hansruedi Schütz hat über 6000 Schallplatte

Märstetten Plattensammler Hansruedi Schütz besitzt 8000 Platten und Singles – darunter eine Platte mit einer Morddrohung Der Märstetter besitzt eine Sammlung von 6000 Langspielplatten und 2000 Singels. Mit dem Verkauf seiner Sammlung wollte er sich einst eine Weltreise gönnen. Werner Lenzin 09.08.2021, 17.00 Uhr

Hansruedi Schütz vor seiner Plattensammlung. Bild: Ralph Ribi

Über dem Wohnzimmerbuffet hängen bunt gemischt 18 Style-Covers von 33er-Vinylplatten mit Jazz, Filmmusik, Pink Floyd und Beatles. «Ramona, I hear the mission bells above …» tönt es in einmalig reinen Klängen aus den beiden grossen PMC-Lautsprechern. «Dies ist die Platte mit den 16 grössten Songs von The Bachelors, sie trägt meinen Jahrgang und ich habe sie als erste erstanden für den Grundstock meiner Sammlung», sagt der 57-jährige Hansruedi Schütz.

Im Verlaufe der letzten 15 Jahre ist in seinem Archivraum an der Bahnhofstrasse 29a in Märstetten eine beachtliche Sammlung entstanden. Sauber aufgereiht in unzähligen von Regalen hat man hier einen Zugriff auf die vier Gruppen von Platten: «Rock und Pop», «Klassik», «Original Film Soundtrack» und «Jazz». Gemäss den Erfahrungen des Sammlers tönt eine Platte mit einer guten Prägung besser und natürlicher als eine CD.

Dorflädeli im Emmental

Der begeisterte Plattensammler ist 1984 im Alter von 20 Jahren aus Wasen im Emmental in den Thurgau gekommen. Er erinnert sich: «Schon während meiner Schulzeit in Fritzenhaus und später in der Sekundarschule Wasen haben meine fünf älteren Geschwister und meine Eltern Schallplatten aufgelegt.» Darunter waren beispielsweise auch zahlreiche Platten mit Ohrwürmern von den Beatles wie «Hey Jude» und «Let It Be», aber auch Platten mit slawischen Tänzen.

Im kleinen Dorflädeli von Wasen waren damals nebst Eisenwaren auch Schallplatten erhältlich. «Wir haben immer wieder Platten ausgeliehen und oft haben wir diese nicht mehr zurückerhalten, da man mit der Zeit wohl deren Wert erkannt hat», sagt Schütz. Nach seiner landwirtschaftlichen Lehre ist er 1984 Anfang April auf einen Betrieb mit einer Futtermühle und 1500 Mastschweinen in Raperswilen gekommen, nur mit wenigen Singles im Gepäck.

Stöbern an Flohmärkten

Heute ist Schütz in der Kifa in Märstetten tätig, wo grosse Maschinen für den Transport ins In- und Ausland verpackt werden. Er erinnert sich, wie der Aufbau seiner Plattensammlung begonnen hat: «Anfänglich war ich begeistert und fasziniert von den Plattencovers und begann deshalb an Flohmärkten Platten zu kaufen.» Für ihn löst Musikhören fast immer eine Empfindung aus.

«Nur Musik, die keine Emotionen auslöst, ist schlechte Musik.»

Der Kauf der ersten DECCA-Platte von den «Bachelors» war für ihn die Initialzündung für den Aufbau der heutigen Sammlung mit 6000 Langspielplatten und 2000 Singles.

Bald kamen die Klänge von bekannten Interpreten und Musik der 1960er- und 1970er-Jahre dazu. Neben dem Kauf auf Flohmärkten erhielt er auch Exemplare von Freunden und Bekannten, auch die Frauen der Märstetter Dachboden-Brocki unterstützten ihn aktiv.

Der leidenschaftliche Sammler lagert die Platten sorgfältig. Bild: Ralph Ribi

Brief von General Guisan

Jede einzelne Platte wird vom leidenschaftlichen Sammler gepflegt und aufbewahrt. Sie werden in einer gefütterten Innenhülle gelagert und stecken in einer schützenden Plastikfolie. Viel Arbeit benötigt auch die Pflege und das Reinigen mit einer speziell hergestellten Flüssigkeit, deren Zusammensetzung der Sammler nicht verraten möchte.

Besonders stolz ist er auch auf den von den Interpreten von «Bibi Balù» unterzeichneten Cover, und die gesamte Sammlung «50 Jahre Schweizer Film». In verschiedenen Hüllen der gekauften Platten auf dem Flohmarkt hat er Raritäten gefunden, unter anderem eine Schallplatte mit Reden, Tagesbefehlen und Ansprachen des Oberbefehlshabers der Armee, einen handgeschriebenen Brief von General Guisan aus dem Jahr 1940 und adressiert an ein Schulmädchen in Amriswil. Einmal lag gar eine anonyme Morddrohung in einer Hülle.

«Meine ursprüngliche Vision bestand darin, die Sammlung mit 55 Jahren zu verkaufen und aus dem Erlös zusammen mit meiner Frau Regula eine Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff zu unternehmen», sagt Schütz. Einige wenige spezielle Platten und die original versiegelten würde er behalten. Als Fortsetzung zieht er eine Whisky-Sammlung in Betracht. Er lacht: «Die erste Flasche mit meinem Jahrgang und weitere Flaschen stehen bereits in einer Vitrine im Wohnzimmer.»