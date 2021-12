Märstetten: Weihnachtsweg 2021 erfolgreich durchgeführt

Märstetten Fackellichter leuchten den Weg zum Stall Am Sonntagabend fand in Märstetten wieder ein Weihnachtsweg statt. Das einzigartige Krippenspiel im Wald kam dank dem Grosseinsatz von Jacqueline Narbel und den 170 Darstellenden und 50 Helfern zu Stande. Werner Lenzin 06.12.2021, 16.35 Uhr

Diese zwei jungen Frauen begrüssen die Gäste im Zelt des Kaisers Herodes – einem der 24 Bilder auf dem Märstetter Weihnachtsweg. Bild: Donato Caspari

Im Zweijahresturnus gelangte am zweiten Adventssonntag der zwölfte Märstetter Weihnachtsweg zur Durchführung. «Wir dachten schon im Frühling an Weihnachten und begannen vor über einem halben Jahr mit den ersten Vorbereitungen», sagt Jacqueline Narbel. Sie ist begeistert von der Art und Weise, wie sich ein Dorf auf diesen vorweihnachtlichen Grossanlass ehrenamtlich und mit viel Herzblut vorbereitet hat.

Frühzeitig wurden die Kleider aus dem Fundus bereitgelegt und die Schreiner stellte den Stall, den Palast und die Handwerkerhütte neu her. Sie waren es auch, die sich zusammen mit weiteren Helferinnen und Helfern uneigennützig bereit erklärten, am Vortag im strömenden Regen die einzelnen Gebäude aufzustellen.

Flexibilität bewiesen die Verantwortlichen bis in die letzten Stunden vor Beginn des Anlasses. Die Absage von rund 20 Mitwirkenden aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Quarantäne führte zu einer Reduktion der Personenzahl und Umstellungen bei einigen Bildern.

Dem Stern folgen

In den späten Nachmittagsstunden schlüpfen Kinder und Erwachsene in die Kleider der verschiedenen biblischen Figuren. Analog der 24 Türchen beim Adventskalender bereiten sie sich vor auf ihren vorweihnachtlichen Auftritt rund um den Wisterenweiher und im südlich gelegenen Wald, bevor der Besucherstrom an ihnen vorbeizieht.

Kinder spielen Lieder auf ihren Blockflöten für die Besucher. Bild: Donato Caspari

Musikanten der Musikgesellschaft Märstetten empfangen die 600 Besucherinnen und Besucher auf dem Waldfestplatz mit weihnachtlichen Klängen wie «Joy To The World» und «The First Noelle». Pfarrer Tobias Arni und Religionspädagoge Ralf Wagner begrüssen die Teilnehmer mit dem Hinweis, dass Sterne Wegweiser sein können. «Das wünschen wir uns, einen Stern als Orientierungspunkt in schwierigen Zeiten», sagt Arni und mit Blick auf das bevorstehende Fest:

«Wenn der Stern auf eine Krippe zeigt, etwas Unscheinbares, Kleines, Herzerfüllendes, dann ist es der richtige Stern, dem wir folgen.»

Wagner forderte die Anwesenden auf, den eigenen Stern im Leben zu suchen und zu finden. «Leben heisst auch, sich auf die Suche zu machen nach dem eigenen Stern.»

Biblische Bilder im Wald

Eines der Bilder zeigt den Ziehbrunnen. Bild: Donato Caspari

Der Zug setzt sich in Bewegung, rund um den Wisterenweiher, auf dem sich die vielen Fackeln am Wegrand zauberhaft spiegeln, zur Fuchsbühlhütte und zum Schützenhaus. Unterwegs tauchen Figuren aus der Weihnachtsgeschichte auf, auch Pferde. Die Besucher passieren ein wasserschöpfendes Ehepaar am Brunnen, Flöten spielende Kinder, Körbe flechtende Handwerker, die Weihnachtsbäckerei mit der Mühle, Holzer und eine in die Arbeit vertiefte Zimmermannsfamilie.

Im Königspalast von Herodes tanzen langhaarige Frauen in glitzernden Gewändern und alle Hände voll zu tun gibt es in der Wäscherei. Am Ende des Weges warteten Maria und Josef im Stall vor der Krippe. Im Schützenhaus gibt es warme Getränke und Grillwürste und beim gemütlichen Zusammensein lässt man das vorweihnachtliche Erlebnis ausklingen.