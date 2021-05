Märstetten «Es ist eine schöne, aber anspruchsvolle Arbeit»: So will Kirchenpräsident Martin Rutschmann Sanierungen, Umbauten und seine Nachfolge regeln Der evangelischen Kirchgemeinde Märstetten steht Wandel bevor: Zum einen gibt es grosse Diskussionen um das leerstehende Pfarrhaus, einiges in der Kirche muss saniert werden und Kirchgemeindepräsident Martin Rutschmann hat seine Rücktrittsabsichten erklärt. Im Interview erzählt er, wie es um die Gemeinde steht und was die grosse Problematik beim Pfarrhaus ist. Sabrina Bächi 17.05.2021, 05.10 Uhr

Martin Rutschmann, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Märstetten vor der Kirche, die mitten im Dorf steht. Bild: Reto Martin (Märstetten, 17. März 2021)

Sie haben an der vergangenen Kirchgemeinde Versammlung ihre Bürger über die Zukunft des Pfarrhauses informiert. Worum geht es da genau?

Martin Rutschmann: Da unser neuer Pfarrer Tobias Arni bereits in Märstetten wohnt und selbst ein Haus hier besitzt, benötigt er das Pfarrhaus nicht. Seit der Pensionierung unseres früheren Pfarrers im Jahr 2019 steht das Haus fast leer, es wurden noch die Amtsräume genutzt.

Warum vermieten Sie das Haus nicht weiter?

Das ist nicht ganz einfach. Das Haus ist über hundert Jahre alt, wurde 1906 erbaut, und einiges ist noch im Originalzustand. Das heisst, man müsste sicher sanieren. Die Frage ist, was alles? Je nachdem kann das zu hohen Kosten führen. Zudem ist das Haus, welches einem Schloss ähnelt, sehr gross. Es hat 12 Zimmer.

Wie wäre es denn mit einem Umbau. Beispielsweise könnten ja mehrere Wohnungen in diesem Haus entstehen.

Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das ist aber auch teuer und die Frage ist, ob es aus Denkmalschutzgründen überhaupt möglich ist. Derzeit läuft eine Schutzabklärung zum Haus durch die Denkmalpflege. Eine Kommission hat sich mit dem Pfarrhaus beschäftigt und ist klar zum Schluss gekommen, dass es das Beste wäre, das Haus extern zu vermieten.

Ist dies gelungen?

Ja. Aus Sicht der Kirchenvorsteherschaft war es immer das Ziel, dass eine grosse Familie oder allenfalls stilles Gewerbe das Haus mieten kann. Glücklicherweise haben wir bereits Mieter gefunden. Eine Familie aus Märstetten, die das grosse Haus mit den Büroräumlichkeiten nutzen kann, wird Anfang Juli einziehen.

Ein Verkauf kommt also nicht mehr in Frage?

Bei einem Verkauf müsste man das Einverständnis der Landeskirche einholen und das Geld, welches wir beim Verkauf erhalten, müssen wir laut Kirchengesetz wieder in andere Räumlichkeiten investieren, die der Kirche nützen. Aufgrund der Voten an der vergangenen Versammlung haben wir diese Möglichkeit mit der Landeskirche abgeklärt, die Resultate werden wir Ende Mai an der nächsten Versammlung präsentieren.

Wenn das Pfarrhaus nun vermietet ist, wo befinden sich dann neu die Büroräumlichkeiten des Pfarrers und des Sekretariats?

Es war sowieso vorgesehen, dass das Pfarrbüro und das Sekretariat vom Pfarrhaus in die Messmerwohnung zügeln. Dort hat es genügend Platz, um alle Büros unterzubringen. Das Pfarramt kommt neu ins erste Obergeschoss, im zweiten Obergeschoss befinden sich dann Büros fürs Sekretariat, den Mesmer und die Jugendarbeit. Der Jugendtreff im Erdgeschoss bleibt. Wir haben das Haus nun umbenannt, es heisst nun Kirchgemeindehaus West und nicht mehr Messmerhaus.

Sie sprachen auch von weiteren Investitionen, die auf die Kirchgemeinde zukommen. Welche sind das?

In der Hauptsache geht es um die Dach- und Fassadensanierung der Kirche. Das sind aus finanzieller Sicht die grössten Posten. Weiter wird aber auch das das Kirchengeläut, welches bereits 75-jährig ist, saniert werden müssen. Das Schlagwerk soll neu eingestellt werden, damit der Verschleiss der Glocken nicht so gross ist. Zudem müssen die Glockenstühle saniert werden, genauso wie das Uhrwerk. Diese Investitionen werden wir jedoch ordentlich über das Budget oder über Kreditvorlagen finanzieren. Wir haben einen Investitionsplan für die kommenden fünf Jahren aufgestellt, welcher Ausgaben von 650’000 Franken vorsieht. Das ist zwar viel Geld, wir stehen aber finanziell gut da. Es ist nicht besorgniserregend, allenfalls muss man aber den Steuerfuss erhöhen.

Sie haben die Gemeinde zudem über Ihren Rücktritt informiert. Auf wann ist dieser geplant?

Ich werde auf Mitte Legislatur im Sommer 2022 nach zehn Jahren als Präsident zurücktreten.

Was sind die Gründe für diesen Entscheid?

Ich führe mit meinem Bruder ein Geschäft, auf welches grosse Umstrukturierungen zukommen, das braucht Zeit. Zudem ist der Job als Präsident der Kirchgemeinde ein toller, aber auch anspruchsvoll. Es ist an der Zeit, dass wieder jemand neues mit viel Elan kommt. Das ist auch wichtig für die Gemeinde. Nicht zuletzt möchte ich auch wieder etwas mehr Zeit für meine Familie.

Ist eine Nachfolge für Sie bereits in Sicht?

Nein, noch nicht. Aber ich fordere hier die Gemeinde auf, selbst aktiv zu werden und mögliche Kandidatinnen und Kandidaten aufzufordern, sich zu überlegen, ob sie für dieses Amt antreten wollen. Der Vorteil ist, dass eine vollständige und sehr kompetente Behörde das Präsidium unterstützen kann. Es scheint nicht gerade einfach zu sein, neue Behördenmitglieder zu finden.

Hat die Kirchgemeinde schon mal über eine Fusion nachgedacht?

Wir arbeiten in einigen Bereichen sehr gut mit unseren Nachbarsgemeinden zusammen. Etwa mit Wigoltingen-Raperswilen, mit denen wir ab Sommer die gleiche Jugendarbeiterin haben und auch einzelne Veranstaltungen gemeinsam organisieren. Aber die Kirchgemeinde hat viele Mitglieder, ist im Grunde sehr gut aufgestellt. Eine Fusion war daher noch nie Thema.

Gibt es Themen, bei denen der Schuh drückt?

Eines ist sicher der Nachwuchs. Das geht aber vielen Gemeinden so. Wir versuchen mit der Jugendarbeit etwas anzubieten, wo die Jugendlichen gerne hinkommen. Das Angebot für sie ist heutzutage sehr vielfältig und mit Weinfelden als Nachbarsort für uns nicht einfach, etwas zu bieten, was es dort nicht schon gibt. Aber nichts zu tun, ist auch nicht besser.

Hinweis: Die nächste Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Märstetten findet am 26. Mai um 19.30 Uhr in der Kirche statt.