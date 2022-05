Vom LKW auf die Schiene: Reportage aus dem Bahncenter Märstetten

warenumschlag 2700 Pakete machen hier täglich einen Zwischenhalt: Zu Besuch im Bahncenter Märstetten Seit etwas über fünf Jahren werden im Bahncenter in Märstetten Waren zum Transport vom Zug auf die Lastwagen verteilt und umgekehrt. Zusätzlich verarbeiten die Mitarbeiter der Schönholzer Transport AG nun auch noch Pakete. Mario Testa Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.30 Uhr

Die Lastwagen der Schönholzer Transport AG starten ihre Tour im Bahncenter in Märstetten. Bild: Mario Testa

Kurz vor 4 Uhr öffnet sich das Tor und ein Güterzug rollt in die 288 Meter lange Halle des Bahncenters in Märstetten. Ein Dutzend Mitarbeiter der Schönholzer Transport AG wartet bereits mit ihren Hubstaplern auf die ankommenden Waren. Kaum hält der Zug an, werden die Tore geöffnet und die Männer und Frauen beginnen, mit ihren Staplern die Ladung zu löschen. Rasant flitzen sie mit den Hubstaplern umher. Noch haben sie viel Platz zum Manövrieren.

Morgens um 4 Uhr: Der Zug mit den vollen Güterwaggons fährt ein im Bancenter in Märstetten. Bild: Mario Testa

Sie verteilen die Paletten auf Lagerflächen nebenan, die einer bestimmten Tour zugeordnet sind. Beim Ablad jeder Palette scannen die Mitarbeiter die Ladung und den Lagerplatz mit einem Smartphone, das sie am Handgelenk tragen. So wird sichergestellt, dass die Position jeder Palette im System genau nachverfolgt werden kann.

Silvia Mercaldi ist die einzige Frau im Team der Staplerfahrer. Bild: Mario Testa

Silvia Mercaldi arbeitet als einzige Frau in der Gruppe der Staplerfahrer. Vor rund eineinhalb Jahren hat sie die Stelle angetreten. «Ich finde den Job toll. Wir dürfen verschiedene Maschinen bedienen und sind ein tolles Team», sagt die 55-Jährige.

«Eigentlich ist es ja ein ziemlicher Stress, aber wenn man in der Ruhe bleibt, geht es wunderbar. Sonst wäre es auch zu gefährlich, aber wir achten aufeinander.»

Staplerfahrer Sascha Lackner. Bild: Mario Testa

Auch Sascha Lackner düst mit seinem Jungheinrich-Stapler vorbei und pfeift ein Liedchen. «Es ist stressig am morgen in den ersten vier Stunden. Aber da versucht man die Stimmung hoch zu halten», sagt er. Grad im Moment spüre er und das Team schon noch die Nachwehen der Osterfeiertage, welche ein Mehr an Arbeit mit sich bringen. «Aber die Arbeit ist schön, ich mach sie gerne», sagt er, scannt das nächste Palett in sein Handy ein und düst mit dem Stapler davon, um eine neue Ladung aus dem Zug zu holen.

Das Rangiergerät Zagro kann der Güterzug per Fernsteuerung weitergezogen werden, um auch die hinteren Waggons noch zur Rampe innerhalb des Bahncenters zu bringen. Bild: Mario Testa

Keine zwei Stunden nach Ankunft des Zuges sind die Güterwagen entlang der Rampe schon leer. Dafür stapeln sich nun Berge von Gütern auf den Lagerflächen. Zudem warten noch sieben weitere Bahnwaggons ausserhalb der Halle darauf, entladen zu werden. Mit dem betriebseigenen Rangiergerät wird der Zug deshalb rund 100 Meter weiter gezogen, damit auch die noch vollen Waggons zur Rampe gelangen und entladen werden können.

Chauffeure beladen ihre Lastwagen selber

In die gegenüberliegende Hallenseite kommt noch vor Sonnenaufgang auch Leben. Die Chauffeure der Lastwagen an den 14 Verladerampen beginnen mit dem Beladen ihrer Fahrzeuge. Jedem von ihnen ist eine Tour zugewiesen. Mit dem Handstapler karren sie eine Palette nach der anderen von der ihnen zugewiesenen Lagerfläche in den Bauch ihrer Lastwagen.

Einer der Chauffeure ist Chris Bächle aus Tägerwilen. Schon seit 16 Jahren arbeitet er für die Schönholzer Transport AG. Für ihn brachte die Umstellung zum Bahncenter mit dem Bahnverlad in Märstetten viele Vorteile. «Früher mussten wir in der ganzen Schweiz rumfahren und auch übernachten im Lastwagen», sagt er. Das sei mit den Touren ab Märstetten nicht mehr nötig.

Chauffeur Chris Bächle. Bild: Mario Testa

«Man muss zwar körperlich mehr ran, ist öfters in Wohngebieten unterwegs, aber steckt dafür auch nicht mehr in Staus auf der Autobahn. Auch für das soziale Leben ist das besser.»

Bächle bedient vor allem die Kunden in Kreuzlingen und Umgebung mit seiner Tour 42. «Manchmal muss ich auch zweimal fahren, das ist so aber kein Problem. In einer Viertelstunde bin ich ja wieder hier.» Ein weiterer Vorteil sieht er im fast täglichen Kontakt mit den grossen Kunden. So könne er ein gutes Verhältnis zu diesen aufbauen und auch unkompliziert Lösungen finden, wenn es der Servicegedanke verlange. Von seinem Arbeitgeber, der Schönholzer Transport AG, schwärmt er und nennt ihn im Logistikbereich den «FC Bayern des Thurgaus».

Ein weiterer Chauffeur im Dienste der Schönholzer Transport AG ist Stefan Aebersold von der Eisbär Logistik. Er gönnt sich vor dem Beladen seines Transporters mit Anhänger einen Kaffee im Aufenthaltsraum, zu dem auch ein kleiner Kiosk gehört. «Es ist üblich in dieser Branche, früh aufzustehen und um 5 Uhr abzufahren», sagt der 50-jährige Schlatter, der seit 30 Jahren als Chauffeur arbeitet, die vergangenen fünf für die Schönholzer Transport AG fährt. Das System mit dem Bahnverlad findet er gut, auch wenn es noch nicht perfekt sei.

Stefan Aebersold belädt seinen Transporter über die Laderampe. Bild: Mario Testa

Auf seinen zwei Express-Touren fährt er jeweils täglich Frauenfeld und die Region Seerücken-Diessenhofen an. Die Stimmung unter den Chauffeuren sei gut, sagt Aebersold. «Man kennt sich und versucht zu helfen. Es gibt ja auch immer solche, welche nachher an die Rampe wollen. Da achtet man darauf, speditiv zu sein, damit die nicht warten müssen.» Gelegentliches Warten sei aber gar nicht zu vermeiden, da er mit seiner Tour eigentlich schon losmüsste, bevor überhaupt alle Bahnwagen abgeladen sind. «Manchmal muss man dann wegen eines letzten Palettes noch warten, das erst ganz zum Schluss von der Bahn kommt.»

Eine Flotte von 30 Lastwagen

Ein Lastwagen nach dem anderen füllt sich und verlässt das Bahncenter in die verschiedensten Richtungen, raus in die Ostschweiz. Einige werden im Verlauf des Nachmittags zurückkehren und dann Waren anliefern, welche die Kunden per Bahn in andere Landesteile verschicken wollen. Insgesamt sind rund 30 Lastwagen und elf Lieferwgen der Schönholzer Transport AG für die Warenverteilung und -abholung im Raum Ostschweiz für das Bahncenter im Einsatz. Dazu kommen 18 Vertragsfahrer.

Sandro Riner, Bereichsleiter Warenumschlag, Schönholzer Transport AG. Bild: Mario Testa

Sandro Riner ist Bereichsleiter des Warenumschlags. Vor vier Jahren hat er die Stelle angetreten. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insgesamt 250 am Standort Märstetten sind ihm unterstellt. Immer mehr Personal benötigt er für die neuste Sparte, den Pakettransport des Mutterhauses Planzer.

«Die Pakete werden immer mit der ersten Welle am Morgen verarbeitet. Momentan sind es durchschnittlich 2700 pro Tag, das Ziel sind 5000.»

Für die Pakete hat es im Bahncenter vor zwei Jahren eine Anpassung gegeben. Neben der Rampe werden die ankommenden Pakete sortiert und mit der Tournummer beschriftet auf ein Förderband gelegt, von dort gelangen über einen Scanner und einige Schlaufen ins Untergeschoss zur Tiefgarage im Bahncenter.

Mit dem Gabelstapler werden die Pakete aus den Eisenbahnwaggons ausgeladen. Bild: Mario Testa Anschliessend werden sie sortiert. Bild: Mario Testa Über ein Förderband gelangen die Pakete in die Tiefgarage und werden in die Transporter verladen. Bild: Mario Testa Bild: Mario Testa

Dort steht eine lange Reihe von 30 beigen Transportfahrzeugen bereit. Die Pakete werden von vielen fleissigen Händen in die Fahrzeuge verladen und gegen 7.30 Uhr machen sich die Fahrer auf den Weg zu den Kunden, um die Pakete auszuliefern. «Ich habe grossen Respekt vor all meinen Leuten. Die Arbeitszeiten sind gewöhnungsbedürftig und die Arbeit ist streng», sagt Riner. Das Geschäft mit den Paketen sei deutlich härter umkämpft im Markt als der Stückguttransport. «Das Leben schwer machen uns vor allem sehr grosse Pakete, die passen nicht gut in die Transporter und sind auch für die Mitarbeiter ein Kraftakt.»

Als Mitarbeiter im Bereich des Paketumschlags hat Riner viele Teilzeiter angestellt. Für einige von ihnen ist der Dienst in der Frühschicht der erste von mehreren Jobs täglich. Auch Rentnern bietet Riner im Bereich der Paketverarbeitung Jobs. «Ich setze sie gern als Springer ein, wenn wir beispielsweise Krankheitsausfälle haben. Rentner sind sehr zuverlässig.»

Diese Pakete warten bereits auf den Verlad in die Zugwaggons. Bild: Mario Testa

Effizienter und umweltfreundlicher Transport

Waren auf der Schiene statt der Strasse quer durch die Schweiz zu transportieren, lohnt sich für die Kunden - vor allem aus ökologischer Sicht. «Zudem können wir den Nachtsprung nützen, um mit den Zügen bereits am Morgen früh am Zielort zu sein und das Material den Empfängern zustellen zu können. Für Lastwagen gilt ein Nachtfahrverbot», sagt Martin Schenkel, Geschäftsführer der Schönholzer Transport AG. Über 80'000 Tonnen Stückgut und knapp 700'000 Pakete verarbeiten seine Mitarbeiter pro Jahr in Märstetten, seine Chauffeure legen zusammen rund zwei Millionen Kilometer pro Jahr zurück.

Martin Schenkel, Geschäftsführer Schönholzer Transport AG. Bild: Mario Testa

In der Schweiz gibt es schon 13 Bahncenter des Mutterhauses Planzer, die jeweils wie in Märstetten von der Schönholzer Transport AG von einem Transportunternehmen bewirtschaftet werden. In der Nacht fahren von allen Zentren Güterzüge ins Limmattal, wo die Wagen neu kombiniert werden, um am frühen Morgen an ihre Zieldestination zu gelangen.

Nebst dem Zugverlad und dem Paketservice bietet die Schönholzer Transport AG im Bahncenter auch noch einen dritten Bereich an: Lagerlogistik. Im Obergeschoss, einer 250 Meter langen und 60 Meter breiten Lagerhalle stapeln sich Türme von Produkten. Waschmaschinen, Spülmaschinen und weitere Elektrogeräte sind zu Tausenden vorhanden. Weissware nennt Sandro Riner diese Produkte, welche die Schönholzer Transport AG für ihre Kunden einlagert und auch ausliefert. «Das Lager ist im Moment gut gefüllt. Wir sind in allen Bereichen so gut ausgelastet, dass wir erweitern könnten. Aber dazu fehlt uns der Platz», sagt Riner.

Bild: Mario Testa

Draussen verklingt das morgendliche Konzert der Vögel langsam, die meisten Laderampen sind verwaist, die Lastwagen weggefahren. Auch die Transporter mit den Paketen verlassen einer nach dem anderen die Tiefgarage und machen sich auf ihre Tour. Langsam kehrt auch neben den Zugwaggons etwas Ruhe ein, der Tanz der Hubstapler hat geendet. Es ist 8 Uhr. Am Nachmittag wird der Reigen wieder aufgenommen, wenn es darum geht, die angelieferten Pakete und das Stückgut von den Lastwagen auf die Schiene zu bringen in Märstetten.

Von Cargo Domizil zu Bahncenter Die Cargo Domizil wurde als Teilbetrieb der SBB im Jahr 1981 gegründet. 1992 wird die Firma teilprivatisiert. Im Jahr 1996 übernehmen dann drei grosse Transportfirmen Cargo Domizil, die Camion Transport AG, die Planzer Transport AG und die Galliker Transport AG, wobei Letztere im Jahr 2003 wieder aussteigt. Seit fünf Jahren nennen die Besitzerfirmen Cargo Domizil neu Bahncenter.

