Sanierungen kosten Geld: Evangelisch Märstetten erhöht die Steuer

Märstetten Anstehende Sanierungen zwingen Evangelisch Märstetten zur Steuererhöhung An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Märstetten standen am Donnerstagabend die Wahlen und Investitionen in die Gebäude im Fokus. Für die geplanten Projekte braucht die Kirchgemeinde mehr Steuergeld. Werner Lenzin 21.01.2022, 16.30 Uhr

Kirchenpräsident Martin Rutschmann, das neu gewählte Behördenmitglied Lisa Schmid-Lindner und der Synodale Karl F. Appl. Bild: Werner Lenzin

Die Evangelische Kirchgemeinde Märstetten konnte während vieler Jahre von hohen Steuereinnahmen und geringen Reparaturen profitieren. Nun kommen aber grössere Investitionen auf die Kirchgemeinde zu, um die Liegenschaften zu erhalten. «Wie im Investitionsplan ausgeführt, benötigt das südliche Dach des Kirchgemeindehauses eine dringende Sanierung», sagt Kirchenpräsident Martin Rutschmann am Donnerstagabend zu den 34 Stimmberechtigten, die den Weg an die Versammlung in die Kirche gefunden haben.

Die Dachsanierung wird mit 50'000 Franken veranschlagt. Beat Osterwalder, Bauverantwortlicher in der Kirchbehörde, veranschaulicht den Anwesenden die Situation und angedachten Arbeiten. Die Kirchenvorsteherschaft beantragt, das Geld für die Sanierung aus dem Erneuerungsfonds zu nehmen. Einstimmig genehmigen die Kirchbürger diesen Antrag.

Das Dach des Kirchgemeindehauses kann für 50'000 Franken saniert werden. Bild: Werner Lenzin

Rutschmann stellte weitere Sanierungen in Aussicht. So wird für das Jahr 2023 eine dringend notwendige Restauration des Glockenstuhls von 60'000 Franken notwendig. Ein Jahr später soll der Wert und die Spielbarkeit der Orgel mit Kosten von 35'000 Franken gesichert werden. Im Rechnungsjahr 2025 stehen weitere Renovationsarbeiten an: die Kirchen- und Turmdachsanierung für 160'000 Franken, die Fassadenrenovation für 130'000 Franken und die Sanierung der Kirchenmauer für 40'000 Franken. Ergänzend plant die Kirchenvorsteherschaft für das Rechnungsjahr 2026 die Auffrischung der Umgebung der Kirche für 70'000 Franken.

Baldige Vakanz im Präsidium

In geheimer Abstimmung wählten die Anwesenden die 42-jährige Katechetin Lisa Schmid-Lindner einstimmig neu in die Kirchenvorsteherschaft. Sie wohnt mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern in Märstetten und tritt die Nachfolge der zurückgetretenen Claudia Leuenberger an. Für die Amtsperiode von 2022 bis 2026 wurde Pfarrer Karl F. Appl ehrenvoll als Vertreter in der Synode bestätigt. Pascal Bürgi wird bis zum Beginn der Rekrutenschule in diesem Sommer die Kirchenvorsteherschaft als Beisitzer ohne Stimmrecht unterstützen.

Bei der Kirche Märstetten und den weiteren Anlagen der Kirchgemeinde stehen in den kommenden Jahren grosse Investitionen an. Bild: Werner Lenzin

Zum Schluss gab Kirchenpräsident Martin Rutschmann die erfolgreiche Validierung zum «Grünen Güggel» bekannt. Er erwähnte nochmals seinen Entschluss, auf den 31. Mai dieses Jahres als Kirchenpräsident zurückzutreten und appellierte an die Anwesenden: «Helft uns mit, Kirchgemeindeangehörige für die zwei frei werdenden Sitze zu suchen.»

Steuerfusserhöhung um drei Prozent Das von Kirchenpflegerin Andrea Gmür vorgelegte Budget der Evangelischen Kirchgemeinde Märstetten für das laufende Jahr schliesst bei einem um drei Punkte erhöhten Steuerfuss von neu 25 Prozent mit einem Defizit von 12'000 Franken ab, dies bei einem Aufwand von 714'000 und einem Ertrag von 726'000 Franken. Mit einer Gegenstimme genehmigen die Kirchbürger das Budget und die Erhöhung des Steuerfusses. (le.)